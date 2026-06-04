Пять военных из Туапсе убиты на Украине

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Дмитрий Ибнеев, Артур Качканьян и трое их земляков из Туапсинского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 849 убитых там военных с Кубани.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине как минимум 4550 бойцов из СКФО и 4652 - из ЮФО, в том числе 844 военнослужащих из Краснодарского края.

Имена пятерых убитых на Украине военнослужащих назвал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, отчитываясь о передаче их родственникам посмертных наград.

Рядовые Ованес Тозлиян и Михаил Соколов, сержант Владимир Гриченков и старший прапорщик Дмитрий Ибнеев посмертно награждены орденами Мужества. Еще один военный, гвардии рядовой Артур Качканьян, посмертно награжден медалью “За боевые отличия”, сообщается в Telegram-канале чиновника.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 849 комбатантов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

О том, что на Украине убит рядовой Артем Хинчин из Туапсинского района, местная администрация сообщала в конце мая.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.