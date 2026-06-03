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17:36, 3 июня 2026

Супруги из Махачкалы заочно осуждены за сбор денег на дроны для "Азова"*

Южный окружной военный суд. Фото: https://m.vk.com/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд заочно приговорил супругов из Махачкалы Надежду и Дмитрия Валуевых к 17 и 18 годам лишения свободы за сбор средств за рубежом на покупку дронов для нацбатальона "Азов"*.

По версии следствия, 24 февраля 2022 года Валуевы, которые находятся за пределами РФ, решили переправить денежные средства участникам украинского военизированного националистического объединения "Азов"*.

Для этого подсудимые 16 октября 2022 года и 12 января 2023 года создали иностранные некоммерческие неправительственные организации. Целью этих организаций была поддержка действий Украины против РФ. Валуевы, по мнению следствия, планировали объединить проживающих в США россиян для организации акций протестов против специальной военной операции и собрать денежные средств для украинских военизированных формирований, сообщила сегодня пресс-служба военного суда на странице во "ВКонтакте".

При этом Дмитрий и Надежда Валуевы в публичном доступе в сети также создали соответствующие каналы.

Далее 5 января 2024 года подсудимые разместили на канале публикацию об организации сбора денежных средств не менее 12 500 долларов на приобретение дронов для батальона "Азов"*. После сбора денежных средств их передали участникам батальона.

В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными в содействии террористической деятельности . Дмитрий Валуев приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а Надежда Валуева к 17 годам исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, уточнила пресс-служба суда.

Как следует из информации в реестре экстремистов и террористов, Дмитрий и Надежда Валуевы родом из Махачкалы, в реестр они внесены 27 мая 2025 года.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Махачкале назначил местному жителю штраф за недоносительство на четверых знакомых, которых силовики обвинили в намерении поджечь военную часть в Махачкале в интересах украинского полка "Азов"*. 

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* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

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