×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:44, 26 марта 2026

Житель Дагестана осужден за недоносительство на мнимых сторонников “Азова”*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале назначил местному жителю штраф за недоносительство на четверых знакомых, которых силовики обвинили в намерении поджечь военную часть в Махачкале в интересах украинского полка "Азов"*. 

"Кавказский узел" писал, что с февраля 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело четверых жителей Дагестана: Магомеда Джаватханова, Руслана Аккаева, Хаджимурада Абдулаева и Ражаба Назарова. Их по отдельности задержали в декабре 2022 года и обвинили в терроризме. Следствие утверждает, что они планировали поджечь военную часть в Махачкале в интересах украинского полка "Азов"*, молодые люди называют дело сфабрикованным. 

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор местному жителю, обвиненному в несообщении о преступлении террористического характера (статья 205.6 УК России предусматривает до года лишения свободы). Внимание на карточку дела на сайте суда 25 марта обратила “Медиазона”***. 

Согласно приговору, молодой человек с июля 2022 года знал о связях четверых его знакомых с “Азовом”*, их планах нападения на воинскую часть № 6752, занятиях ножевым боем и изготовлении “коктейлей Молотова”. До декабря 2022 года, когда эти люди были задержаны, он не сообщил о них силовикам. 

Суд в феврале назначил обвиняемому штраф в 40 тысяч рублей, учтя его “молодой возраст”. Он согласился с обвинением и просил рассмотреть дело в особом порядке - вынести приговор без судебного разбирательства.  Имя осужденного в картотеке суда скрыто. 

В деле Джаватханова, Аккаева, Абдулаева и Назарова фигурировал в качестве свидетеля студент Дагестанского университета народного хозяйства (ДГУНХ) Камиль Бейбалаев, который, как утверждает следствие, наблюдал формирование группировки, указывал правозащитный проект ОВД-Инфо***.

"Кавказский узел" также писал, что в Южный окружной военный суд поступило дело двух уроженцев Дагестана, обвиненных в организации сбора денег для покупки дронов с тепловизорами для украинского батальона "Азов"*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

***  внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше