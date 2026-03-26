Житель Дагестана осужден за недоносительство на мнимых сторонников “Азова”*

Суд в Махачкале назначил местному жителю штраф за недоносительство на четверых знакомых, которых силовики обвинили в намерении поджечь военную часть в Махачкале в интересах украинского полка "Азов"*.

"Кавказский узел" писал, что с февраля 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело четверых жителей Дагестана: Магомеда Джаватханова, Руслана Аккаева, Хаджимурада Абдулаева и Ражаба Назарова. Их по отдельности задержали в декабре 2022 года и обвинили в терроризме. Следствие утверждает, что они планировали поджечь военную часть в Махачкале в интересах украинского полка "Азов"*, молодые люди называют дело сфабрикованным.

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор местному жителю, обвиненному в несообщении о преступлении террористического характера (статья 205.6 УК России предусматривает до года лишения свободы). Внимание на карточку дела на сайте суда 25 марта обратила “Медиазона”***.

Согласно приговору, молодой человек с июля 2022 года знал о связях четверых его знакомых с “Азовом”*, их планах нападения на воинскую часть № 6752, занятиях ножевым боем и изготовлении “коктейлей Молотова”. До декабря 2022 года, когда эти люди были задержаны, он не сообщил о них силовикам.

Суд в феврале назначил обвиняемому штраф в 40 тысяч рублей, учтя его “молодой возраст”. Он согласился с обвинением и просил рассмотреть дело в особом порядке - вынести приговор без судебного разбирательства. Имя осужденного в картотеке суда скрыто.

В деле Джаватханова, Аккаева, Абдулаева и Назарова фигурировал в качестве свидетеля студент Дагестанского университета народного хозяйства (ДГУНХ) Камиль Бейбалаев, который, как утверждает следствие, наблюдал формирование группировки, указывал правозащитный проект ОВД-Инфо***.

"Кавказский узел" также писал, что в Южный окружной военный суд поступило дело двух уроженцев Дагестана, обвиненных в организации сбора денег для покупки дронов с тепловизорами для украинского батальона "Азов"*.

* признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.