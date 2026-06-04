Командир спецназа Южной Осетии избежал наказания за покушение на убийство

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Ростовский гарнизонный военный суд приостановил производство по делу командира спецназа Минобороны Южной Осетии Шалвы Габараева и он вернулся в зону боев на Украине, будучи обвиняемым в покушении на убийство и хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", в связи с избиением спецназовцами жителя Цхинвала Азамата Джигкаева в августе 2022 года президент Южной Осетии отправил в отставку главу Минобороны Владимир Пухаева. Причиной этого решения стал отказ Пухаева уволить главу спецназа Шалву Габараева, чьи подчиненные избили и похитили Джигкаева.

Дело 40-летнего Габараева поступило в суд в феврале 2026 года, производство по нему суд приостановил после первого же заседания. Шалва Габараев вновь отправился в зону боевых действий на Украине, так как командующий 19-й дивизии попросил суд прекратить его уголовное преследование, сообщила 3 июня “Медиазона”*.

Сам Шалва Габараев подтвердил изданию, что “уехал обратно на СВО”. Перед этим он пять месяцев содержался на сборном пункте для самовольно оставивших часть в Ростовской области. Военный отказался подробно рассказывать о деле, описав в общих чертах лишь некоторые моменты: по версии Габараева, он “случайно” оказался в месте, где у него возник конфликт с другим человеком, переросший в драку.

Оппонент, как утверждает Габараев, ударил его бутылкой, а он ударил в ответ. Он настаивает, что угрозы жизни потерпевшего не было, так как тот провел в больнице “три-четыре дня”. “Если бы я хотел убить - я бы убил, но я не хотел. Следователь может что угодно написать”, - заявил военный, отметив, что хочет “про это забыть”.

Сам Шалва Габараев представляется командиром батальона специального назначения Южной Осетии, хотя в открытых источниках в последние два года его имя сопровождалось иными титулами. В 2024 году он упоминался в публикации республиканской газеты как один из бойцов батальона “Сæрмæт”, награжденных медалями “Патриот России”. В октябре 2025 года Габараев был обозначен как “представитель штурмового отряда в составе 166-го полка имени И. А. Плиева”.

"Кавказский узел" писал о других случаях, когда участие в СВО позволяло осужденным за тяжкие насильственные преступления выйти на свободу, не отбывая наказания. Так, бывший участник военных действий на Украине Рустам Ногмов, осужденный за убийство пенсионерки Нины Селезневой в Нальчике, заключил контракт с Минобороны и вновь отправился на фронт, избежав таким образом отбывания 15-летнего срока в колонии. Отец Ногмова, работающий в системе УФСИН, также не был отстранен от службы.

В марте 2024 года стало известно, что помилованы Вячеслав Рябцев и Андрей Быков, приговоренные в 2012 году к 20 годам колонии по делу банды Цапка. Источник в силовых структурах сообщил, что оба оказались на свободе после участия в боевых действиях на Украине. Быков, обвинявшийся в причастности к убийству 16 человек, весной 2025 года был убит, а Рябцев, по данным источников, с лета 2023 года вернулся на Кубань и живет в Краснодаре.

Бывший полицейский, житель Ростова-на-Дону Владислав Бирюков, осужденный на 16 лет за убийство жены в 2019 году, был амнистирован после участия в боях на Украине. По словам родителей убитой Анны Бирюковой, ее супруг "отбыл лишь небольшую часть срока". Также быстро освободился из колонии бывший полицейский из Северной Осетии Вадим Техов, приговоренный за убийство бывшей жены Регины Гагиевой к 16 годам заключения: в мае 2023 года родственники Гагиевой заявили, что Техов был замечен во Владикавказе, и потребовали объяснений от прокуратуры. Летом 2025 года Техова похоронили во Владикавказе, при этом его смерть не была связана с участием в боевых действиях.

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