Сальмонелла обнаружена на ставропольской базе отдыха после массового отравления

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Лабораторный анализ проб, взятых на пищеблоке базы отдыха в Новоселицком округе, где произошло массовое отравление, показал наличие в них бактерий сальмонеллы.

Как информировал "Кавказский узел", в Новоселицком округе Ставропольского края 79 человек обратились к врачам с жалобами на симптомы отравления. Следком и прокуратура начали проверки.

На базе отдыха в Новоселицком районе, где произошло массовое отравление, выявлены нарушения санитарных правил, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований биологического материала от граждан, а также проб готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды, отобранных на пищеблоке гостиничного комплекса, выделен возбудитель – бактерии рода Salmonella", – отметило ведомство 19 июля на своем сайте.

Сотрудники Роспотребнадзора провели лабораторные исследования биоматериала от людей и проб готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды, взятых на пищеблоке гостиничного комплекса "Золотые пески", сказано в сообщении.