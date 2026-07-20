Жители Гудауты призвали чиновников решить проблему с ливневками

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Во время обильных дождей центральную трассу Гудауты затапливает и она покрывается грязью, пожаловались местные жители в соцсети. Они потребовали от коммунальных служб решить многолетнюю проблему с ливневой канализацией.

Жители Гудауты пожаловались, что во время обильного дождя центральную трассу города постоянно затапливает и проезжая часть покрывается грязью.

"Из-за мутной воды и грязи не видно ям. Из-за потоков воды и нанесенной грязи к нашим домам начали подползать змеи <…>. Жители просят провести очистку ливневой канализации и восстановить систему водоотведения", – привел 19 июля Instagram*-паблик chp_abh обращение жителей.

К посту прикреплено видео, на кадрах которого показаны автотрасса и затопленная водой обочина.

Комментируя этот пост, другие местные жители отметили, что проблема с подтоплением центральной трассы актуальна уже длительное время. "Почему так ливневки не расчищали давно? Если там есть они вообще", – написал пользователь 11111fer.

"Не могут там сделать канализацию. Всю жизнь сколько я себя помню, там проблема с этим", – указал пользователь bagratbaga.

Другие комментаторы отметили, что в этом месте действительно водится много змей. "Там давно нет этой проблемы. На этом месте стоит магазин и площадка залита бетоном, и сделан водоотвод", – написал ankvab_101.

"Неправда. На этом месте не стоит магазин. Там именно все так, как на видео. Невозможно пройти. Змей там много", – ответил ему пользователь agrba_s_.

"В этом году их стало слишком много везде", – написал в ответ также marymary458_.

Комментаторы призвали решить проблему с ливневками. "Да уж. Змеи – это опасно. Нужно принять какое-то решение, тем более День города не за горами", – напомнила olaala__v.

"Когда уже решат окончательно проблему с подтоплениями?" – задалась вопросом lia_dziba.

"Пусть администрация решит эту проблему", – призвала marymary458_.

"Кавказский узел" также писал, что жители Абхазии регулярно жалуются на проблему с инфраструктурой и перебои с водоснабжением. Так, 14 июня жители села Науш Гульрипшского района пожаловались, что в селе восемь лет отсутствует водоснабжение, а обращения к властям не дают результатов.

Помимо проблемы с подачей воды в Абхазии длительное время остается проблема с электроснабжением. В январе стало известно, что представители руководства Абхазии убедили российские власти продлить срок гуманитарных поставок электроэнергии.