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Кавказский узел

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    09:53, 20 июля 2026

    Жители Гудауты призвали чиновников решить проблему с ливневками

    Вид на Гудауту. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=K3C28l8K3WY

    НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

    Во время обильных дождей центральную трассу Гудауты затапливает и она покрывается грязью, пожаловались местные жители в соцсети. Они потребовали от коммунальных служб решить многолетнюю проблему с ливневой канализацией.

    Жители Гудауты пожаловались, что во время обильного дождя центральную трассу города постоянно затапливает и проезжая часть покрывается грязью.

    "Из-за мутной воды и грязи не видно ям. Из-за потоков воды и нанесенной грязи к нашим домам начали подползать змеи <…>. Жители просят провести очистку ливневой канализации и восстановить систему водоотведения", – привел 19 июля Instagram*-паблик chp_abh обращение жителей.

    К посту прикреплено видео, на кадрах которого показаны автотрасса и затопленная водой обочина.

    Комментируя этот пост, другие местные жители отметили, что проблема с подтоплением центральной трассы актуальна уже длительное время. "Почему так ливневки не расчищали давно? Если там есть они вообще", – написал пользователь 11111fer.

    "Не могут там сделать канализацию. Всю жизнь сколько я себя помню, там проблема с этим", – указал пользователь bagratbaga.

    Другие комментаторы отметили, что в этом месте действительно водится много змей. "Там давно нет этой проблемы. На этом месте стоит магазин и площадка залита бетоном, и сделан водоотвод", – написал ankvab_101.

    "Неправда. На этом месте не стоит магазин. Там именно все так, как на видео. Невозможно пройти. Змей там много", – ответил ему пользователь agrba_s_.

    "В этом году их стало слишком много везде", – написал в ответ также marymary458_.

    Комментаторы призвали решить проблему с ливневками. "Да уж. Змеи – это опасно. Нужно принять какое-то решение, тем более День города не за горами", – напомнила olaala__v.

    "Когда уже решат окончательно проблему с подтоплениями?" – задалась вопросом lia_dziba.

    "Пусть администрация решит эту проблему", – призвала marymary458_.

    "Кавказский узел" также писал, что жители Абхазии регулярно жалуются на проблему с инфраструктурой и перебои с водоснабжением. Так, 14 июня жители села Науш Гульрипшского района пожаловались, что в селе восемь лет отсутствует водоснабжение, а обращения к властям не дают результатов.

    Помимо проблемы с подачей воды в Абхазии длительное время остается проблема с электроснабжением. В январе стало известно, что представители руководства Абхазии убедили российские власти продлить срок гуманитарных поставок электроэнергии.

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    Автор: "Кавказский узел"

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