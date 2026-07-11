Очереди выстроились на границе с Абхазией на фоне объявления режима атаки БПА
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У КПП "Псоу" со стороны Краснодарского края выстроились большие очереди из машин и автобусов. Водители заявляют о недостатке сотрудников на границе, не связывая происходящее с режимом беспилотной опасности в Абхазии.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 июня беспилотники были сбиты над регионами России, а также в Абхазии и над акваториями Азовского и Черного морей, рапортовало российское Минобороны.
Режим "Беспилотная опасность" объявлен на территории Абхазии, сообщило сегодня Минобороны республики.
"Силы ПВО и дежурные подразделения Вооруженных сил контролируют воздушное пространство", - говорится в сообщении.
Ведомство призвало граждан "во избежание несчастных случаев соблюдать меры безопасности", а в случае "обнаружения БПЛА или его фрагментов немедленно сообщить по телефону в экстренные службы".
Telegram-канал "ЧП Абхазия" сообщил, что читатели прислали два видео, снятые сегодня около 10:00 в районе Алахадзы. По словам очевидцев, в небе был замечен беспилотник, говорится в сообщении.
Очевидцы пожаловались на большое скопление машин на КПП «Псоу» в Краснодарском крае в сторону Абхазии. Водители стоят в пробке часами при температуре +32 градуса.
«Приходится выключать кондиционер, потому что с топливом беда, стоять в жаре под палящим солнцем», — приводит "Осторожно новости" слова водителей.
При этом, по их словам, причина пробки — нехватка сотрудников на границе. Также некоторые водители начали ругаться между собой, так как люди пытаются проехать без очереди.
Видео с КПП "Псоу" разместил Telegram-канал "Новости ЧП Абхазия". На ролике видно большое скопление маши и автобусов у пункта пропуска.
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