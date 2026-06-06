Российские военные отчитались о сбитых в Абхазии беспилотниках

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Минувшей ночью беспилотники были сбиты над регионами России, а также в Абхазии и над акваториями Азовского и Черного морей, рапортовало российское Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью БПЛА были уничтожены в Миллеровском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых нет.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе в Ростовской области, в Абхазии и над акваториями Азовского и Черного морей, отчиталось в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областях и в Крыму. Сколько беспилотников сбито в каждом из регионов, ведомство не конкретизировало.

Минобороны России впервые отчитывается о том, что беспилотники сбиты над территорией Абхазии, отмечает "Коммерсант".

Минобороны Абхазии, по состоянию на 10.10 мск, не сообщило на своем сайте об атаке беспилотников.

Ранее об аналогичных инцидентах сообщала абхазская сторона

Напомним, 4 марта над Абхазией были сбиты три десятка беспилотников. Обломки дронов обнаружены в 11 населенных пунктах, в одном из сел это привело к отключению электричества.

Скрывать нечего: идет совместная работа ПВО Абхазии и России

Командующий ВВС и ПВО Абхазии Адгур Гумба назвал это "беспрецедентно массовым использованием БПЛА". "Ранее также фиксировались единичные пролеты - до 5-7 штук, часть из которых сбивалась, но мы не предавали это огласке, чтобы не создавать панику. Сегодня, когда падения аппаратов зафиксированы во многих населенных пунктах, скрывать нечего: идет совместная работа ПВО Абхазии и России", - заявил он.

Секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа сообщил 5 марта, что определить происхождение беспилотников пока не удалось. Он подчеркнул, что беспилотники не наносили ударов по территории Абхазии и "были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы".

К атаке беспилотников на Абхазию едва ли причастна Грузия, указали российские военные аналитики. Они уверены, что говорить о слабости абхазского ПВО преждевременно. В свою очередь абхазские эксперты отметили, что особых последствий атаки не было.

Ранее, 23 февраля, на горе Мамзышха в Абхазии произошел взрыв. На месте были найдены обломки, предположительно, БПЛА.

Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL Официальные Баку и Москва рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".

Отметим, что в ночь на 5 июня были совершены атаки беспилотников на два грузовых судна в Азовском море, в экипажах которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана. В результате погибли пять граждан Азербайджана, еще трое получили ранения.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. В апреле 2026 года МИД Азербайджана и России в совместном заявлении указали, что инцидент произошел в результате "непреднамеренного срабатывания" системы ПВО в российском воздушном пространстве.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".