RU
Лента новостей
04:48, 24 февраля 2026

Беспилотник упал в Гагрском районе Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В горе Мамзышха в Абхазии произошел взрыв, на месте обнаружены обломки, по предварительной версии, принадлежащие БПЛА.

В районе первой смотровой площадки на горе произошел взрыв, по предварительным данным, его причиной стало падение беспилотного летательного аппарата, пишет 23 февраля "Апсныпресс".

Ссылаясь на источник, издание сообщает, что сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС провели осмотр территории и обнаружили обломки, которые, по предварительной версии, принадлежат БПЛА. Все найденные обломки будут направлены на экспертизу для установления типа беспилотника, его происхождения и целей полета. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Вечером 23 февраля СГБ Абхазии сообщила, что контрольно-пропускной пункт "Псоу" на границе с Россией временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА. По словам начальника погрануправления СГБ Рустама Латипова, ограничения вводились и на пешеходном, и на автомобильном пунктах пропуска по обоюдной договоренности сторон, информирует "Интерфакс".

Автор: "Кавказский узел"

