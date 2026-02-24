Участники схода абхазской оппозиции призвали уволить главу администрации президента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абхазская оппозиция провела сход перед зданием Верховного суда, на котором обвинила главу администрации президента Беслана Эшбу в обострении политической жизни в республике и призвала его уйти в отставку.

Как писал "Кавказский узел", член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия 21 февраля получил огнестрельное ранение, он госпитализирован. 22 февраля оппозиция заявила, что покушение на Какалию вызвано критикой в адрес главы администрации президента Беслана Эшбы, они потребовали его отставки, справедливого расследования и анонсировали сход.

Представители абхазской оппозиции 23 февраля выступили на сходе перед зданием Верховного суда республики. Аслан Барциц, Даур Аршба, Кан Кварчия заявили, что дают несколько дней главе администрации президента Беслану Эшбе для принятия решений по политическим вопросам, сообщает телеграм-канал "Аиашара".

Кан Кварчия, чье дело рассматривалось на заседании суда, перед ним прокомментировал ситуацию. Он заявил, что нападение на Эшсоу Какалию является следствием политических ошибок в республике. Кварчия возложил ответственность за них на Эшбу, которого он обвинил в том, что тот "занимается представительскими функциями другой страны в Абхазии".

"Ничего бы не было, если бы при всем при этом он своими действиями не наносил большой урон нашему государству и нашему суверенитету", - заявил политик. Он предложил Эшбе "взять всю ответственность на себя".

Кан Кварчия, Эшсоу Какалия, Хын Думава являются подозреваемыми по уголовному делу о нападении на территории Абхазии на российских политтехнологов. Они объявлены в федеральный розыск в России. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что граждане Абхазии, независимо от того, в совершении какого преступления подозреваются, не подлежат выдаче другой стране в соответствии с Конституцией.

Кварчия назвал свое преследование следствие политики Эшбы. "Это человек, который курировал непосредственно политтехнологов, их действия уже называются "незаконными", определили, что их действия и присутствие на территории Абхазии были незаконными, являются вмешательством во внутренние дела Абхазии, они подрывают суверенитет Абхазии. Представьте себе, человек, который эту ситуацию создал, он же, фактически подставляя молодежь, создал сегодня большой коллапс в стране", - заявил Какалия, добавив, что скоро они "их всех будут судить".

Ранее, 18 февраля представители политических и общественных организаций Абхазии провели собрание, на котором приняли резолюцию. "Сохранение в команде президента представителей прежней администрации, поддерживавших антинародные инициативы экс-президента блокирует социальные инициативы и подрывает доверие к власти", - говорится, в частности, в резолюции. Участники призвали немедленно отстранить вице-премьера, министра внутренних дел и руководителя администрации президента. "Их дальнейшее пребывание во власти несовместимо с курсом на обновление и национальное примирение", - заявили участники собрания. Они призвали президента Абхазии прислушаться к их требованиям.