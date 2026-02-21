Абхазский оппозиционер госпитализирован после нападения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение, он госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года, накануне муниципальных выборов, были задержаны в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным абхазских СМИ, политтехнологов выдворили за пределы республики. В конце декабря суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям. В начале февраля участникам инцидента с политтехнологами Эшсоу Какалии и Аслану Кмузову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сегодня, 21 февраля, в Центральную районную больницу города Сухум с огнестрельным ранением был доставлен Какалия Эшсоу Иванович 1974 года рождения. Оперативный состав столичного УВД поднят по тревоге, в городе объявлен план-перехват, сообщило МВД Абхазии.

По данным "Аиашара", к нападению причастны родственники высокопоставленного чиновника. к оппозиционеру "применили физическую силу и нанесли несколько огнестрельных ранений", говорится в публикации.

Оппозиция требовала снять с муниципальных выборов кандидатов "Команды Абхазии", агитацией за которых занимались россияне. 24 ноября стало известно, что в федеральный розыск объявлены трое подозреваемых по уголовному делу о разбойном нападении на территории Абхазии (на российских политтехнологов). "Установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кана Кварчии, Эшсоу Какалии, Хына Думавы, которые объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю. Причиненный ущерб оценен в 1,9 миллиона рублей. Муниципальные выборы, для участия в которых приехала команда российских политтехнологов, были нацелены на искоренение политической конкуренции, а представители оппозиции, которые помешали влиянию на итоги выборов, подверглись уголовному преследованию в России, заявили абхазские политики, призвав президента защитить права граждан и суверенитет республики. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что граждане Абхазии, независимо от того, в совершении какого преступления подозреваются, не подлежат выдаче другой стране в соответствии с Конституцией.

Напомним, Какалия был главой координационного штаба по выходу из политического кризиса в период, когда протестующие добивались отставки президента Аслана Бжании.

Тогда в ходе протестов возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. Пострадали восемь человек. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание парламента и администрации президента. В ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии".