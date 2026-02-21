×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:55, 21 февраля 2026

Абхазский оппозиционер госпитализирован после нападения

Эшсоу Какалия. Скриншот фото "Аиашара", https://t.me/aiasharaabh/10403.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия получил огнестрельное ранение, он госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года, накануне муниципальных выборов, были задержаны в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным абхазских СМИ, политтехнологов выдворили за пределы республики. В конце декабря суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям. В начале февраля участникам инцидента с политтехнологами Эшсоу Какалии и Аслану Кмузову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сегодня, 21 февраля, в Центральную районную больницу города Сухум с огнестрельным ранением был доставлен Какалия Эшсоу Иванович 1974 года рождения.  Оперативный состав столичного УВД поднят по тревоге, в городе объявлен план-перехват, сообщило МВД Абхазии.

По данным "Аиашара", к нападению причастны родственники высокопоставленного чиновника. к оппозиционеру "применили физическую силу и  нанесли несколько огнестрельных ранений", говорится в публикации.

Оппозиция требовала снять с муниципальных выборов кандидатов "Команды Абхазии", агитацией за которых занимались россияне. 24 ноября стало известно, что в федеральный розыск объявлены трое подозреваемых по уголовному делу о разбойном нападении на территории Абхазии (на российских политтехнологов). "Установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кана Кварчии, Эшсоу Какалии, Хына Думавы, которые объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю. Причиненный ущерб оценен в 1,9 миллиона рублей.  Муниципальные выборы, для участия в которых приехала команда российских политтехнологов, были нацелены на искоренение политической конкуренции, а представители оппозиции, которые помешали влиянию на итоги выборов, подверглись уголовному преследованию в России, заявили абхазские политики, призвав президента защитить права граждан и суверенитет республики. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что  граждане Абхазии, независимо от того, в совершении какого преступления подозреваются, не подлежат выдаче другой стране в соответствии с Конституцией.

Напомним, Какалия был главой координационного штаба по выходу из политического кризиса в период, когда протестующие добивались отставки президента Аслана Бжании.

 Тогда в ходе протестов возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. Пострадали восемь человек. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание парламента и администрации президента.  В ноябре 2024 года в результате протестов президент Аслан Бжания ушел в отставку. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:57, 21 февраля 2026
Воздушная атака зафиксирована в Ростовской области
04:59, 21 февраля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
01:03, 21 февраля 2026
Четыре бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
00:58, 21 февраля 2026
Видео с оправданием терроризма привели подростка из Дагестана к уголовному делу
23:09, 20 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии
21:54, 20 февраля 2026
Житель Кубани обвинен в призывах к терроризму
Все события дня
Новости
Мужчины в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:33, 20 февраля 2026
Суд в Сухуме оставил в силе домашний арест участникам инцидента с российскими политтехнологами
23:23, 16 февраля 2026
Абхазский юрист Ираклий Бжинава арестован в Ростове-на-Дону
Поезд РЖД в Абхазии. Фото: пресс-служба АЖД
14:02, 16 февраля 2026
Пользователи Facebook* сочли преждевременной инициативу о железной дороге через Абхазию
Паспорт РФ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:58, 16 февраля 2026
Власти Абхазии предложили получать паспорта РФ в Сочи
Ж/д дорога между Россией и Грузией. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
11:08, 14 февраля 2026
Власти Грузии отреагировали на идею запуска поездов из России через Абхазию
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/
20 февраля 2026, 18:25
Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548
20 февраля 2026, 13:35
Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше