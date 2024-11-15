Оппозиция Абхазии назвала условия смены власти

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В ходе переговоров с властями обсуждаются условия отставки президента Абхазии Аслана Бжании. Оппозиция предлагает временно занять его кресло спикеру Лаше Ашубе. Власти настаивают, что исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требуют отставки президента. Администрация президента Абхазии сообщила, что в целях стабилизации обстановки готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Выступления протестующих против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах не носят антироссийского характера, но неправильная риторика Москвы по этому поводу способна изменить ситуацию. Бжания проиграл раунд борьбы с оппозицией и может лишиться поста, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Бжания продемонстрировал неспособность обсуждать проблемы и договариваться, что привело к массовым протестам, в то же время оппозиция не упустила шанс попытаться добиться отставки Бжании или дискредитировать его в глазах России, подчеркнули политологи.

Участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. Пострадали восемь человек. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание парламента и администрации президента. Сегодня утром заседание парламента началось на фоне акции протеста, организованной оппозицией, однако сессия не состоялась, так как депутаты не утвердили повестку.

Объединенная оппозиция и общественные организации создали координационный совет по выходу из политического кризиса, сообщила сегодня "Нужная газета". По данным издания, к комплексу правительственных зданий, который находится под контролем участников акции протеста, продолжают прибывать люди.

Оппозиция в Абхазии передала президенту Аслану Бжании требование об уходе в отставку, сообщил представитель созданного сегодня созданного координационного штаба по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия. "Со всей страны прибывают люди, количество людей увеличивается. Была направлена делегация из числа депутатов во главе со спикером к Аслану Бжании, которому было предложено добровольно уйти в отставку. Однако он попросил время. Не знаю, сколько времени это потребует, но мы намерены добиваться своего", - заявил Какалия на видео, опубликованном в Telegram-канале "Республика".

Ранее представители оппозиции заявили, что будут оставаться в комплексе правительственных зданий, пока Бжания не уйдет в отставку, следует из другого видео.

Один из представителей координационного совета Темур Гулия заявил, что переговоры, который ведет Координационный совет, будут долгие и стоит дождаться их результата. "Мы ведем переговоры с депутатами парламента, которые одят к пока еще действующему президенту Аслана Бжания и доносят до него онаши предложения", рассказал он на видео, опубликованного в Telegram-канале "DNews Абхазия".

По словам другого оппозиционера Кана Кварчии, власти "предложили оставить исполняющим обязанности президента Бадру Зурабовича <Гунбу, вице-президента Абхазии>". При этом власти пообещали, что премьер-министром станет человек от оппозиции. "Это предложение нас не устраивает", - сказал он.

Оппозиции предложила уйти в отставку президенту, вице-президенту и премьеру, предложив спикеру парламента Лаше Ашубе исполнять обязанности президента.

Второй вариант - отставка также президента, вице-президента и главы правительства и назначение премьер-министром "компромиссной фигуры", которая будет исполнять обязанности президента. "Если они согласятся на компромиссную фигуру, он и будет исполнять обязанности президента до выборов главы государства", - сказал Кварчия на видео.

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

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