Аналитики оценили позиции Бжании на фоне протестов в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выступления протестующих против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах не носят антироссийского характера, но неправильная риторика Москвы по этому поводу способна изменить ситуацию. Бжания проиграл раунд борьбы с оппозицией и может лишиться поста.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов против ратификации соглашения с Россией об инвестпроектах сломали решетки на окнах и вошли в здание парламента Абхазии. Наряду с отзывом соглашения протестующие требуют отставки президента. Администрация президента Абхазии сообщила, что в целях стабилизации обстановки готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией.

Участники протестов в Абхазии прорвались на площадь у здания парламента, возникли потасовки между силовиками и противниками инвестсоглашения с Россией, силовики использовали газ и дымовые шашки, также звучали выстрелы. Пострадали восемь человек. К участникам протестов у здания парламента Абхазии вышли глава Службы госбезопасности и министр внутренних дел. Протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание парламента и администрации президента. С вечера 14 ноября к парламенту была стянута спецтехника силовиков. Заседание парламента началось на фоне акции протеста, организованной оппозицией, однако сессия не состоялась, так как прибывшие на нее 21 депутат не утвердили повестку.

Протесты против ратификации соглашения об инвестпроектах с Россией "Кавказскому узлу" прокомментировали научный сотрудник Института востоковедения РАН Лариса Цвижба и журналист Антон Кривенюк.

Протесты в Абхазии не инициированы исключительно оппозицией, указала Лариса Цвижба. "Это не просто выступления оппозиции. Это выступление самого народа. В этой протестной акции есть люди из разных слоёв населения. Среди протестующих много людей, который ещё будучи 16-20 летними юношами участвовали в войне за независимость. Они против политики Аслана Бжания. Все выступления внутри страны, которую Бжания хочет распродать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, разговоры об антироссийском характере выступлений выгодны действующей власти. "Это Бжания каждый день совершает антиконституционные действия против своего народа и помощи части присягнувших ему дельцов, которых финансируют, поддерживают некоторые российские олигархи и банковские деятели. Он доводит страну до банкротства. И при этом Бжания обвиняет людей в помыслах и действиях, которые те и не думали совершать. Жители Абхазии не имеют гнева или презрения в адрес российского народа. Более того, сейчас в ходе специальной военной операции на Украине на стороне РФ погибли более 50 представителей нашего и так немногочисленного народа", - пояснила Цвижба.

По её словам, позиция Москвы может быть воспринята как вмешательство во внутренние дела Абхазии, если тональность будет некорректной. "Все зависит от того, кто будет говорить и в каких формулировках. Если такие чиновники как Ткачёв, который грозился закрыть границу.. И ведь такие приезжают в Абхазию и пытаются диктовать народу Абхазии", - посетовала Цвижба.

Она считает, что позиции Бжании не столь крепки и он проявил уже свою слабость. "Если бы он был уверен в себе, в том, что делает правильно, то не потребовалось бы так жёстко разгонять людей. Не надо было бы возводить несколько линий обороны вокруг себя", - резюмировала Цвижба.

Выступления в Абхазии носят двоякий характер по отношению к России, полагает Антон Кривенюк. "Это выступления против тех соглашений, которые призваны навести порядок в двусторонних экономических отношениях на уровне связей бизнес-сообществ. Но при этом, не понятно почему у российской стороны есть надежда на эти соглашения. Ведь закон в Абхазии может и не сработать. С учётом случаев захвата, рейдерства и прочего", - сказал он.

Но в стране с таким положением дел — у людей зачастую нет света, водоснабжения, тепла, демографический кризис, протесты будут постоянными. И те, кто сейчас вместо Бжании вдруг придёт к власти, через пять лет её также будут терять. Цикл повторится, полагает Кривенюк.

Он отметил, что позиция Москвы в отношении Абхазии всегда недальновидна. "В Москве Абхазией занимаются люди, которые не имеют знания об этой стране, у которых нет стратегического видения. Нет разницы, что и как выскажет Москва по эти событиям", - сказал Кривенюк..

Он сомневается в прочности позиции Бжании. "Ещё утром я думал, что позиции его крепки. Но сейчас я не уверен. Он проиграл очень серьезно раунд борьбы. Если посмотреть хронологию абхазских кризисов за последние 20 лет, а они регулярны раз в 4-5 лет, то если президент уходил из здания, он терял власть", - пояснил Кривенюк.

Напомним, 11 ноября силовики в Сухуме задержали пятерых противников инвестсоглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу.

7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. 30 октября неожиданно для общественности министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестициях.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.