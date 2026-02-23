×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:10, 23 февраля 2026

Оппозиция созвала сход после покушения на Какалию

Алхас Какалия. Стоп-кадр видео "Аиашара" от 18.02.26, https://t.me/aiasharaabh/10374.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Покушение на Алхаса Какалию носит политических характер и вызвано критиков в адрес главы Администрации президента Беслана Эшба, заявила оппозиция, потребовав отставки Эшбы,справедливого расследования и объявив 23 февраля сход оппозиции в центре Сухума. МВД отчиталось о задержании одного из подозреваемых в стрельбе.

Как писал "Кавказский узел", член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия 21 февраля получил огнестрельное ранение, он госпитализирован.

 Три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года, накануне муниципальных выборов, были задержаны в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным  СМИ, их выдворили за пределы республики. В конце декабря суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям. В начале февраля участникам инцидента с политтехнологами Эшсоу Какалии и Аслану Кмузову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще трое участников инцидента отправлены под домашний арет.

МВД  Абхазии сообщило о задержании 22 февраля одного из трёх подозреваемых в покушении на жизнь общественного деятеля Эшсоу Какалия -  Алхаса Гургулия.  Уголовное дело, возбужденно по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса, сообщается на сайте МВД.

20 февраля Алхас Гургулия  указом президента Бадры Гунба утвержден членом Общественной палаты Абхазии, следует из информации на айте президента.

Оппозиция заявила о политическом характере нападения на Какалию. "21 февраля 2026 года в Сухуме совершено вооруженное нападение на экс-заместителя генерального прокурора и экс-заместителя секретаря Совета безопасности Абхазии , заместителя председателя «Аидгылара» Эшсоу Ивановича Какалия.Данное преступление носит политический характер и совершено в ответ на принципиальную критику главы Администрации президента Беслана Эшба. Произошедшее вооруженное нападение - это прямая расправа над политиком, посмевшим указать на многочисленные злоупотребления действующей власти", - указали авторы заявления, которое опубликовала "gazeta abh".

Они потребовали немедленной отставки главы Администрации президента Беслана Эшба, всестороннего расследования вооруженного нападения на Эшсоу Какалия и привлечения к уголовной ответственности всех виновных - как непосредственных исполнителей, так и заказчиков.

"В случае бездействия правоохранительных органов и непринятия мер в отношении организаторов этого преступления всю полноту ответственности несет действующая власть во главе с президентом Бадрой Гунба", - говорится в  тексте. 

Под ним подписались республиканские политические партии  «ФНЕА», «Апсны», «Акзаара», общественные организации 
«Аруаа»,  «АНД», «Аидгылара», «Аиааира», «Ахьаца», общественное движение «Апсуаа Рымч», фонд  «Аамта».

Представители оппозиции призвали собратья завтра в центре Сухума, сообщает "Аиашара".

"Насилие в ответ на политическую критику недопустимо. Это происшествие является следствием утраты доверия и утраты ответственности власти перед народом", заявил  руководитель движения «Апсуаа рымч» Батал Чкадуа.

5 февраля Эшсоу Какалия призвал прокуратуру привлечь к ответственности организаторов незаконной деятельности иностранных политтехнологов во время выборов в Абхазии, в частности, главу администрации президента Беслана Эшба и советника президента Ахру Смыр. " данные высказывания не соответствуют действительности, и им будет дана соответствующая правовая оценка», – процитировало реакцию Эшбы 6 февраля "Апсныпресс".

"Мы сутки молчали и ждали действий от президента Бадры Гунба. Но в ответ молчание. С молчаливого согласия власти в стране происходит беспредел, сегодня мы еще и видим правовой беспредел", - отметил депутат парламента Абхазии Кан Кварчия.

Эшсоу Какалия находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как  средней тяжести. Угрозы жизни нет. Вся необходимая помощь ему оказывается, сообщала 21 февраля "Аиашара".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Эшсоу Какалия. Скриншот фото "Аиашара", https://t.me/aiasharaabh/10403.
16:55, 21 февраля 2026
Абхазский оппозиционер госпитализирован после нападения
Мужчины в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:33, 20 февраля 2026
Суд в Сухуме оставил в силе домашний арест участникам инцидента с российскими политтехнологами
23:23, 16 февраля 2026
Абхазский юрист Ираклий Бжинава арестован в Ростове-на-Дону
Поезд РЖД в Абхазии. Фото: пресс-служба АЖД
14:02, 16 февраля 2026
Пользователи Facebook* сочли преждевременной инициативу о железной дороге через Абхазию
Паспорт РФ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:58, 16 февраля 2026
Власти Абхазии предложили получать паспорта РФ в Сочи
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/
20 февраля 2026, 18:25
Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548
20 февраля 2026, 13:35
Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше