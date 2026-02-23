Оппозиция созвала сход после покушения на Какалию

Покушение на Алхаса Какалию носит политических характер и вызвано критиков в адрес главы Администрации президента Беслана Эшба, заявила оппозиция, потребовав отставки Эшбы,справедливого расследования и объявив 23 февраля сход оппозиции в центре Сухума. МВД отчиталось о задержании одного из подозреваемых в стрельбе.

Как писал "Кавказский узел", член высшего совета оппозиционной общественной организации "Аидгылара" Эшсоу Какалия 21 февраля получил огнестрельное ранение, он госпитализирован.

Три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года, накануне муниципальных выборов, были задержаны в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным СМИ, их выдворили за пределы республики. В конце декабря суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям. В начале февраля участникам инцидента с политтехнологами Эшсоу Какалии и Аслану Кмузову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще трое участников инцидента отправлены под домашний арет.

МВД Абхазии сообщило о задержании 22 февраля одного из трёх подозреваемых в покушении на жизнь общественного деятеля Эшсоу Какалия - Алхаса Гургулия. Уголовное дело, возбужденно по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 105 и ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса, сообщается на сайте МВД.

20 февраля Алхас Гургулия указом президента Бадры Гунба утвержден членом Общественной палаты Абхазии, следует из информации на айте президента.

Оппозиция заявила о политическом характере нападения на Какалию. "21 февраля 2026 года в Сухуме совершено вооруженное нападение на экс-заместителя генерального прокурора и экс-заместителя секретаря Совета безопасности Абхазии , заместителя председателя «Аидгылара» Эшсоу Ивановича Какалия.Данное преступление носит политический характер и совершено в ответ на принципиальную критику главы Администрации президента Беслана Эшба. Произошедшее вооруженное нападение - это прямая расправа над политиком, посмевшим указать на многочисленные злоупотребления действующей власти", - указали авторы заявления, которое опубликовала "gazeta abh".

Они потребовали немедленной отставки главы Администрации президента Беслана Эшба, всестороннего расследования вооруженного нападения на Эшсоу Какалия и привлечения к уголовной ответственности всех виновных - как непосредственных исполнителей, так и заказчиков.

"В случае бездействия правоохранительных органов и непринятия мер в отношении организаторов этого преступления всю полноту ответственности несет действующая власть во главе с президентом Бадрой Гунба", - говорится в тексте.

Под ним подписались республиканские политические партии «ФНЕА», «Апсны», «Акзаара», общественные организации

«Аруаа», «АНД», «Аидгылара», «Аиааира», «Ахьаца», общественное движение «Апсуаа Рымч», фонд «Аамта».

Представители оппозиции призвали собратья завтра в центре Сухума, сообщает "Аиашара".

"Насилие в ответ на политическую критику недопустимо. Это происшествие является следствием утраты доверия и утраты ответственности власти перед народом", заявил руководитель движения «Апсуаа рымч» Батал Чкадуа.

5 февраля Эшсоу Какалия призвал прокуратуру привлечь к ответственности организаторов незаконной деятельности иностранных политтехнологов во время выборов в Абхазии, в частности, главу администрации президента Беслана Эшба и советника президента Ахру Смыр. " данные высказывания не соответствуют действительности, и им будет дана соответствующая правовая оценка», – процитировало реакцию Эшбы 6 февраля "Апсныпресс".

"Мы сутки молчали и ждали действий от президента Бадры Гунба. Но в ответ молчание. С молчаливого согласия власти в стране происходит беспредел, сегодня мы еще и видим правовой беспредел", - отметил депутат парламента Абхазии Кан Кварчия.

Эшсоу Какалия находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Угрозы жизни нет. Вся необходимая помощь ему оказывается, сообщала 21 февраля "Аиашара".