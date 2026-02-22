Два контрактника из Астраханской области убиты на Украине

Азат Тураков и Ануарбек Нургалиев из Володарского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 710 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 708 бойцов из Астраханской области.

В Володарском районе прошло прощание с Азатом Тураковым и Ануарбеком Нургалиевым, убитыми в военной операции, сообщила 21 февраля в своем телеграм-канале районная администрация.

Азат Тураков родился в 2003 году, в 2021 году окончил колледж по специальности «автомеханик» и был призван в армию. В марте 2024 года он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции, где был убит 14 июля 2024 года "при выполнении боевого задания", говорится в публикации.

Ануарбек Нургалиев родился в 1983 году. Он заключил контракт в ноябре 2025 года и был убит в зоне военной операции 4 февраля, сообщили власти района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 710 бойцов из Астраханской области.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Володарского района стало известно 13 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Арстанбек Мухамбетов, Рамиль Дусембаев и Дмитрий Дорондов.

