×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:55, 21 февраля 2026

Петиция против выступления Anacondaz в Ереване не помешала отыграть концерты

Anacondaz. Скриншот фото из Telegram-канала группы от 19.02.26, https://t.me/anacondaz_official/2583.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астраханская группа Anacondaz сыграла концерты в Ереване несмотря на петицию за их отмену. При этом более двух суток остается заблокированным аккаунт "Кавказского узла" в X, поводом для блокировки стал пост о сборе подписей за отмену выступлений группы в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", петиция об отмене концертов российской группы в Ереване к 16 февраля набрала более 140 голосов на фоне непроведения Anacondaz выступлений в Грузии. Поводом стали фотографии участников группы с артистами, которые открыто поддерживают специальную военную операцию.

В Ереване 18 и 19 февраля прошли первые два концерта российской группы Anacondaz, а сегодня на 19.00 мск запланировано третье выступление. Ранее на сайте Change.org гражданин Армении опубликовал петицию против выступления музыкантов. До закрытия петиция успела набрать 222 подписи.

Группа в своем Telegram-канале 20 февраля разместила фрагменты ереванских концертов, зал на концертах был полон, следует из видеозаписей.

Как следует из информации  на сайте show4me, где продаются билеты, на 22 февраля назначен дополнительный концерт, он пройдет в Hard Rock Cafe. Цена билетов от 18 до 36 тысяч драмов (от 47 до 95 долларов США). Их приобрели не менее 47 человек.

Отметим, что концерт астраханской группы Anacondaz, запланированный на 8 июля 2023 года в Ростове-на-Дону, был отменен, поскольку ранее музыканты выступили с критикой СВО. Концерты Anacondaz также отменяли и в других городах России. Однако в январе 2026 года участники группы сфотографировались с артистами, которые открыто поддерживают военную операцию против Украины: Radio Tapok, Wildways и участниками группы «Слот». Это фото и последующие действия группы послужили причиной для создания петиции против их выступления в Ереване.

Напомним, что аккаунт «Кавказского узла» на платформе X был заблокирован после публикации поста о сборе подписей за отмену концерта Anacondaz в Ереване. На просьбу разблокировать аккаунт был получен отказ, он остается заблокированным более 2,5 суток

Пользователи X могут продолжать читать "Кавказский узел" через VPN в других соцсетях - Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники". Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN), а также в приложениях Android и IOS.  Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:57, 21 февраля 2026
Воздушная атака зафиксирована в Ростовской области
04:59, 21 февраля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
01:03, 21 февраля 2026
Четыре бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
00:58, 21 февраля 2026
Видео с оправданием терроризма привели подростка из Дагестана к уголовному делу
23:09, 20 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии
21:54, 20 февраля 2026
Житель Кубани обвинен в призывах к терроризму
Все события дня
Новости
Ахмеднаби Ахмеднабиев. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"
13:22, 9 августа 2024
Названы победители журналистского конкурса в память об Ахмеднабиеве
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Цветы у памятника жертвам фашизма в Краснодаре. Скриншот фото из Telegram-канала "Протокол. Краснодар" от 16.02.24, https://t.me/protokol_band/3894
04:03, 20 февраля 2024
Политологи назвали смысл акций памяти Навального* для юга России и стран Кавказа
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
03:24, 31 августа 2022
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Последние записи в блогах
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/
20 февраля 2026, 18:25
Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548
20 февраля 2026, 13:35
Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше