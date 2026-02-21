Петиция против выступления Anacondaz в Ереване не помешала отыграть концерты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астраханская группа Anacondaz сыграла концерты в Ереване несмотря на петицию за их отмену. При этом более двух суток остается заблокированным аккаунт "Кавказского узла" в X, поводом для блокировки стал пост о сборе подписей за отмену выступлений группы в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", петиция об отмене концертов российской группы в Ереване к 16 февраля набрала более 140 голосов на фоне непроведения Anacondaz выступлений в Грузии. Поводом стали фотографии участников группы с артистами, которые открыто поддерживают специальную военную операцию.

В Ереване 18 и 19 февраля прошли первые два концерта российской группы Anacondaz, а сегодня на 19.00 мск запланировано третье выступление. Ранее на сайте Change.org гражданин Армении опубликовал петицию против выступления музыкантов. До закрытия петиция успела набрать 222 подписи.

Группа в своем Telegram-канале 20 февраля разместила фрагменты ереванских концертов, зал на концертах был полон, следует из видеозаписей.

Как следует из информации на сайте show4me, где продаются билеты, на 22 февраля назначен дополнительный концерт, он пройдет в Hard Rock Cafe. Цена билетов от 18 до 36 тысяч драмов (от 47 до 95 долларов США). Их приобрели не менее 47 человек.

Отметим, что концерт астраханской группы Anacondaz, запланированный на 8 июля 2023 года в Ростове-на-Дону, был отменен, поскольку ранее музыканты выступили с критикой СВО. Концерты Anacondaz также отменяли и в других городах России. Однако в январе 2026 года участники группы сфотографировались с артистами, которые открыто поддерживают военную операцию против Украины: Radio Tapok, Wildways и участниками группы «Слот». Это фото и последующие действия группы послужили причиной для создания петиции против их выступления в Ереване.

Напомним, что аккаунт «Кавказского узла» на платформе X был заблокирован после публикации поста о сборе подписей за отмену концерта Anacondaz в Ереване. На просьбу разблокировать аккаунт был получен отказ, он остается заблокированным более 2,5 суток

Пользователи X могут продолжать читать "Кавказский узел" через VPN в других соцсетях - Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники". Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN), а также в приложениях Android и IOS. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.