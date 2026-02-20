Пост про Anacondaz привел к блокировке аккаунта "Кавказского узла" в X

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поводом для блокировки аккаунта "Кавказского узла" на платформе X стала публикация о сборе подписей за отмену концерта Anacondaz в Ереване. Платформа рассмотрела апелляцию на блокировку и оставила отказ в силе, подать повторную апелляцию платформа не позволяет. Аккаунт остается заблокированным более 34 часов.

Как писал "Кавказский узел", петиция об отмене концертов российской группы в Ереване к 16 февраля набрала более 140 голосов на фоне непроведения Anacondaz выступлений в Грузии. Поводом стали фотографии участников группы с артистами, которые открыто поддерживают специальную военную операцию.

Аккаунт "Кавказского узла" в соцсети х заблокирован более 30 часов в связи с публикацией поста «Петиция об отмене концерта российской группы в Ереване набрала более 140 голосов на фоне непроведения Anacondaz выступлений в Грузии" .

19 февраля 2026 года в 01:36 на почту, которая привязана к аккаунту «Кавказского Узла» в X, пришло сообщение от платформы. «Здравствуйте, Кавказский Узел (18+)! Ваша учетная запись @caucasianknot была обжалована и автоматически заблокирована в связи с нарушением Правил X. А именно за: Нарушение наших правил, запрещающих незаконную и регулируемую законом деятельность. Наш сервис запрещается использовать в незаконных целях и для содействия незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

Однако пост, размещенный «Кавказским узлом», никак не нарушает данные правила. Менеджером «Кавказского узла» была подана апелляция на блокировку. На это представитель X ответил, что апелляция будет рассмотрена как можно скорее, но пока она будет рассматриваться, доступа к учетной записи X не будет.

"Кроме того, вы можете отозвать апелляцию и устранить нарушения, перейдя в X и следуя инструкциям на экране, чтобы восстановить полную функциональность учетной записи", - говорится в ответе.

20 февраля в 08:58 мск пришел ответ от службы поддержки X с отказом. «Мы рассмотрели вашу апелляцию по учетной записи @caucasianknot в отношении следующего.Наша служба поддержки определила, что нарушение имело место, поэтому наше решение остается в силе", - говорится в сообщении.

20 февраля в 10.25 мск "Кавказский узел" попытался отправить повторную апелляцию на блокировку, но форма отправки не давала это сделать, выдавая сообщение: «Ваше первоначальное дело уже находится в очереди. Пожалуйста, дождитесь нашего ответа по первоначальному делу».

В апелляции говорится, что ни в самом сообщении, ни в новостной статье, на которую была дана ссылка, не было ссылки на саму петицию. В сообщении было дано нейтральное описание события и ссылка на источник.

"Сообщение не содержало угроз, призывов к насилию или разжигания ненависти; не содержало частной или конфиденциальной информации; не являлось спамом и не предполагало манипуляций с платформой; не вводило пользователей в заблуждение; не выдавало себя за какое-либо лицо или организацию; не содержало и не пропагандировало незаконную деятельность", - указано в тексте повторной апелляции.

"Кавказский узел" попросил указать конкретный раздел и формулировку Правил X, которые, привели к блокировке и провести ручную проверку аккаунта и отмеченного сообщения, а также восстановить аккаунт, если конкретное нарушение не может быть подтверждено.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.