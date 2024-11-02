RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:47, 2 ноября 2024

Житель Ростовской области осужден за организацию незаконной миграции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К условному сроку приговорил суд в Мартыновском районе местного жителя, который заключал фальшивые трудовые договоры с гражданами Армении.

Житель Ростовской области осужден за организация канала незаконной миграции.

По данным УФСБ по Ростовской области, житель Мартыновского района вместе со своей знакомой заключали с гражданами Армении фальшивые трудовые договоры, благодаря которым продлевался срок их пребывания в России до одного года. По факту, как выяснилось при проверке, иностранные граждане не работали и проживали в других регионах страны, пишет 1 ноября "Коммерсант".

Известно о схеме легализации пребывания иностранцев в России стало тогда, когда обвиняемый передал упомянутые договоры в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Мартыновскому району. В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд учел его деятельное раскаяние и приговорил к году условного срока и двум годам испытательного срока.

Ранее "Кавказский узел" писал, что силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
05 мая 2024, 11:50
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Цветы у памятника жертвам фашизма в Краснодаре. Скриншот фото из Telegram-канала "Протокол. Краснодар" от 16.02.24, https://t.me/protokol_band/3894
20 февраля 2024, 04:03
Политологи назвали смысл акций памяти Навального* для юга России и стран Кавказа
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
07 февраля 2023, 13:00
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
31 августа 2022, 03:24
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
Скриншот страниц "Кавказского узла" в соцсетях
16 марта 2022, 10:14
Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:10, 29 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Каверзные вопросы к интересному тексту
Фото
17:38, 24 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
2
Как повлияют американские выборы на евразийский регион и Южный Кавказ?
Фото
14:02, 24 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Почти дружба в Казани
Все блоги
Справочник
Ученицы. Фото club215665711.orgs.biz/news/180 Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области 

Ученица надевает хиджаб. Фото Елены Синеок Юга ру Главное о новой попытке запретить хиджабы в России

Рауль (слева) и Рауф Арашуковы. Коллаж "Кавказского узла". Фото пресс-службы Совета Федерации и пресс-службы "Ставрополькрайгаз" Главное о деле Арашуковых

Блогеры
Фото
17:10, 29 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Каверзные вопросы к интересному тексту
Фото
14:13, 29 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Обмен каруселями
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:42, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
ЮК как в СССР
Фото
17:38, 24 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
2
Как повлияют американские выборы на евразийский регион и Южный Кавказ?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Дежурная часть в отделении полиции. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
01 ноября 2024, 22:52
Полиция отказалась принести извинения жителю Кубани за незаконное задержание

Эдуард Атаев. Скриншот видео Кавказского Узла
01 ноября 2024, 19:24
Суд отказался удовлетворить жалобу Эдуарда Атаева на приговор

Акция протеста возле офиса ООН. Ереван, 1 ноября 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=JXN3S8soNug
01 ноября 2024, 18:31
Активисты в Ереване призвали ввести санкции против Азербайджана

Бийсултан Хамзаев. Фото: duma.gov.ru
01 ноября 2024, 11:01
Хамзаев обозначил свою позицию в конфликте с Поповым

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше