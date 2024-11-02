Житель Ростовской области осужден за организацию незаконной миграции

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К условному сроку приговорил суд в Мартыновском районе местного жителя, который заключал фальшивые трудовые договоры с гражданами Армении.

Житель Ростовской области осужден за организация канала незаконной миграции.

По данным УФСБ по Ростовской области, житель Мартыновского района вместе со своей знакомой заключали с гражданами Армении фальшивые трудовые договоры, благодаря которым продлевался срок их пребывания в России до одного года. По факту, как выяснилось при проверке, иностранные граждане не работали и проживали в других регионах страны, пишет 1 ноября "Коммерсант".

Известно о схеме легализации пребывания иностранцев в России стало тогда, когда обвиняемый передал упомянутые договоры в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Мартыновскому району. В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд учел его деятельное раскаяние и приговорил к году условного срока и двум годам испытательного срока.

Ранее "Кавказский узел" писал, что силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

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