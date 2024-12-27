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01:07, 27 декабря 2024

Юристы объяснили позицию Армении в деле о депортации из России семьи подростка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение о депортации семьи подростка, осужденного за нападение в краснодарской школе, является внутренним делом России, армянская дипмиссия вправе отслеживать нарушения прав человека, но не вмешиваться в процесс. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря в краснодарской школе произошла поножовщина. Три подростка получили ножевые ранения, всего пострадало пять человек. Семья подростка, напавшего с ножом на сверстников, оказалась под угрозой депортации в Армению за миграционное нарушение. 14-летний подросток был обвинен по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство). Суд назначил ему штраф, постановив, что после его уплаты семья подростка будет выдворена из России. 

Семья подростка с 18 декабря находится в Центре временного содержания иностранцев, подлежащих административному выдворению, информировал телеканал "Краснодар". За несколько дней до приговора подростку Прикубанский районный суд признал его родителей, граждан Армении виновными в нарушении режима пребывания на территории России и назначил им штраф в размере 2 тысяч рублей, сообщил портал 93.ru. 

Адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян пояснила, что решение о депортации является внутренним делом России. По ее словам, практика депортации распространена в уголовном праве, когда речь идет о преступлениях, совершенных иностранцами.

"Решение о депортации принимает Россия, Армения – принимающая сторона, и не может отказаться принять, так как речь идет о ее гражданах", – заявила она "Кавказскому узлу".

Чатинян затруднилась дать оценку соблюдения прав человека при вынесении решения о депортации армянской семьи. "Сложно давать какую-либо оценку действиям России, учитывая многочисленные проблемы с правами человека в этой стране", - подчеркнула адвокат.

Юрист-международник Ара Казарян разделяет мнение, что решение о депортации является внутренним делом России. "Посольство Армении или ее консульство в случае обращения родственников вправе мониторить судебный процесс или условия содержания при аресте, чтобы не допустить нарушения прав человека, но не вмешиваться в само судебное разбирательство", - заявил он "Кавказскому узлу".

Казарян отметил, что штрафная санкция подростку и депортация, по сути, заменили уголовную ответственность. "При этом оплата штрафа возлагается на родителей подростка", - пояснил юрист-международник.

В МИД Армении "Кавказскому узлу" сообщили, что предоставят информацию после уточнений сведений о депортации армянской семьи из России.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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