Вынесен приговор по делу о поножовщине в краснодарской школе

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Суд назначил штраф подростку за нападение с ножом на сверстников в школе. После уплаты штрафа осужденный с родителями будет выдворен из России.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря в краснодарской школе произошла поножовщина. Три подростка получили ножевые ранения, всего пострадали пять человек. Семья подростка, напавшего с ножом на сверстников, оказалась под угрозой депортации в Армению за миграционное нарушение. 14-летнего подросток был обвинен по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство).

По версии следствия и суда, 6 декабря подсудимый в ходе конфликта со своими сверстниками в школе "нанес одному из них непроникающие ножевые ранения". Прикубанский районный суд признал подростка виновным, сообщается сегодня в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации", - говрится в сообщении.

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