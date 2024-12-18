Дело о нападении школьника с ножом на одноклассников в Краснодаре дошло до суда

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Передано в суд дело в отношении ученика краснодарской школы, обвиняемого в нападении с ножом на сверстников.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря в краснодарской школе произошла поножовщина. Три подростка получили ножевые ранения, всего пострадали пять человек. Семья подростка, напавшего с ножом на сверстников, оказалась под угрозой депортации в Армению за миграционное нарушение.

"Прокурор Прикубанского административного округа города Краснодара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14-летнего подростка. Он обвиняется по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганстве)", - цитирует представителя региональной прокуратуры "Интерфакс".

По данным ведомства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

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