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13:45, 13 декабря 2024

Родители подростка а Кубани оказались под угрозой депортации после поножовщины в школе

Возле школы, где было совершено нападение школьника с ножом. Скриншот видео https://krasnodar-news.net/other/2024/12/06/460007.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семье подростка, напавшего с ножом на сверстников в Краснодаре, грозит депортация в Армению за миграционное нарушение.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в краснодарской учебном заведении. Во время конфликта между школьниками три подростка получили ножевые ранения, всего пострадали пять человек. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и хулиганстве, сообщило РИА "Новости".

На следующий день в оперативном штабе региона сообщили, что все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.

11 декабря суд отказал в аресте школьника, подозреваемого в хулиганстве. Подозреваемому в хулиганстве школьнику был вынесен запрет определенных действий: ему нельзя ходить в школу и пользоваться интернетом. В отношении его родителей рассматривается статья о нарушении правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации (часть 1 статьи 18.8 КоАП РФ). Нарушение указанной статьи может повлечь наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Поскольку семья приехала из Армении, ей грозит депортация на родину, сообщила прокуратура Кубани в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

.Двое из участников конфликта состоят на внутришкольном учете, сообщили в прокуратуре Кубани.ри подростка получили ножевые ранения. Как уточнили РИА "Новости" в правоохранительных органах, нападавший на учете не состоит.

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Автор: "Кавказский узел"

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