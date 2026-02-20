×

06:35, 20 февраля 2026

Житель Ингушетии осужден за содействие террористической деятельности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону счел виновным Тимерлана Картоева в пособничестве в организации финансирования терроризма и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

По версии следствия, Тимерлан Картоев в 2018 году согласился передать в пользование знакомому банковские карты и пароли за ежемесячную плату. Знакомый объяснил это необходимостью сбора средств на благотворительность.

В апреле 2021 года от правоохранителей Картоев узнал, что переданные им карты используются для организации финансирования терроризма. Однако, действуя из корыстных мотивов и понимая характер содействия, он не предпринял мер для прекращения преступного использования карт, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале.

В период с 20 апреля по 13 июня 2021 года на две банковские карты, которые Картоев передал другому лицу, поступило более 264 тысяч рублей для финансирования терроризма.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным в содействии террористической деятельностии , ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, говорится в сообщении пресс-службы.

Тимерлан Картоев родился в декабре 1980 года в Малгобеке. В реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга его данные были внесены в феврале 2023 года, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне.

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку уроженца Малгобека Магомеда Коттоева, признав его пособником участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в марте 2023 года.

Автор: "Кавказский узел"

