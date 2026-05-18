Боец из Ингушетии убит в зоне СВО

Руслан Акбулатов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 195 комбатантов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 194 бойца из Ингушетии.

О том, что Руслан Акбулатов убит в зоне проведения военной операции сообщил филиал фонда "Защитники Отечества" в Ингушетии в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели военного в сообщении фонда не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 195 бойцов из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.