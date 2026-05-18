Три бойца из Дагестана убиты в военной операции

Руслан Юсупов, Шамиль Расулов и Абас Гамзаев из Кулинского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1941 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1938 бойцов из Дагестана.

В военной операции убиты Руслан Юсупов, Шамиль Расулов и Абас Гамзаев, сообщила в своем телеграм-канале администрация Кулинского района. Подробности биографий бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1941 бойца из Дагестана.

Ранее о смерти участников СВО из Кулинского района стало известно 11 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Хизри Хизриев и Руслан Омаров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.