01:02, 18 мая 2026

Фильм о последствиях депортации вайнахов размещен в открытом доступе

Постер фильма "Письмо". Скриншот фото https://inki-kino.kz/movies/second-film.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушская национальная киностудия опубликовала в открытом доступе фильм "Письмо" о последствиях депортации вайнахов, показу которого на территории республики создавались препоны.

Как писал "Кавказский узел", фильм о последствиях депортации вайнахов "Письмо" режиссера Амура Амерханова увидели зрители в Москве и Санкт-Петербурге, но в республике властями создаются препятствия показу фильма о последствиях депортации. 

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Ингушская национальная киностудия опубликовала в открытом доступе фильм режиссера Амура Амерханова «Письмо» о возвращении ингушей на родину после депортации 1944 года, сообщила "Фортанга"

Кинокартина завершила свое путешествие по фестивалям, и теперь дошла до массового зрителя. Так получилось, что организационный вопрос решили наши казахстанские братья, создавшие отдельную платформу для этого, пишет Ингушская национальная киностудия в своем Telegram-канале.

"Эта работа была, в первую очередь, как дань уважения нашим родителям. И если наша команда исполнила это предназначение, то остальное все - неважно. Работаем дальше», – приводятся в публикации слова режиссера фильма и директора киностудии Амура Амерханова.

Фильм «Письмо» Ингушской национальной киностудии - победитель конкурса Союза кинематографистов России среди регионов СКФО, а также победитель конкурса дебютантов Министерства культуры России по производству национальных фильмов. Призер Karama film Festival в Иордании. Участник Dhaka international film festival в Бангладеше и Bridge of peace Франция, Париж, говорится на сайте, где размещена картина.

Согласно сюжету картины  в 1972 году молодой хирург-онколог сопровождает группу коммунистов ЧИАССР, везущих письмо Леониду Ильичу Брежневу, следует из информации на сайте "Кинопоиска".

В письме указаны факты нарушения ленинской национальной политики по отношению к бывшим депортированным: после возвращения из ссылки дома их заняты другими, разрушены кладбища, существуют ограничения по приёму в институты и на работу, сообщает "Сердало".

Напомним, причинами депортации были названы массовое дезертирство и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, хотя территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, а к февралю 1944 года вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, указано в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации балкарцев в 1944 году и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы.

Историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

