Житель Ставрополя убит в перестрелке с силовиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ФсБ отчиталась о предотвращении теракта в здании филиала фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Мужчина, который готовил взрыв по заданию украинских спецслужб, убит в перестрелке.

Федеральной службой безопасности РФ в Ставрополе "пресечена противоправная деятельность гражданина России, члена одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций". По версии спецслужбы, он готовил теракт в здании ставропольского филиала госфонда «Защитники Отечества» и расположенном рядом с ним «Скверн памяти погибшим при исполнении воинского долга».

С этой целью злоумышленник подобрал в качестве объектов посягательств административное здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и расположенный рядом с ним «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга».

"Получив от кураторов инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (далее - СВУ), он осуществил закупку комплектующих к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля 2026 года приступил к реализации преступного замысла по подготовке терактра, в связи с чем предпринял попытку извлечения из схрона средств террора для окончательной сборки СВУ. При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, Мужчина был убит ответным огнем. Среди силовиков и мирных жителей никто не пострадал

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольском краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (подготовка к террористическому акту) УК России.

Как писал "Кавказский узел", житель Кисловодска, 1982 года рождения, подозреваемый по делу о подготовке теракта в Ставрополе, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ и был убит ответным огнем, сообщила 20 января ФСБ. По данным ведомства, на месте происшествия найдены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством.