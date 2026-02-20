×



11:13, 20 февраля 2026

Перестрелка с участием силовиков стала на Ставрополье второй с начала года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Перестрелке, в которой силовики убили жителя Ставрополя, предшествовало убийство жителя Кисловодска, подозреваемого по делу о подготовке теракта в Ставрополе. По версии ФСБ, мужчина готовил теракт по заданию украинской стороны и оказал вооруженное сопротивление при попытке задержания.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ отчиталась сегодня о предотвращении теракта в здании филиала фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Мужчина, который готовил взрыв по заданию украинских спецслужб, убит в перестрелке.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, перестрелка силовиков с жителем Ставрополя стала вторым аналогичным инцидентом в Ставропольском крае сначала года.

20 января силовики сообщили, что житель Кисловодска, 1982 года рождения, подозреваемый по делу о подготовке теракта в Ставрополе, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ и был убит ответным огнем. По данным ведомства, на месте происшествия найдены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством.

До этого перестрелка с силовиками происходила на Ставрополье 8 февраля 2023 года. В тот день на территории хутора Петровского был введен режим контртеррористической операции (КТО). В результате силовики отчитались о четырех убитых боевиках, планировавших теракт на железной дороге по заказу "украинского вооруженного формирования". 9 февраля режим КТО был отменен.

Режим КТО, о котором говорится в федеральном законе РФ "О противодействии терроризму", допускает удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

До инцидента в хуторе Петровском режим КТО объявлялся на Ставрополье в последний раз в ночь на 9 декабря 2017 года. Тогда он был введен в центре Ставрополя. Целью спецоперации в ФСБ назвали предотвращение теракта. По данным силовиков, в ходе контртеррористической операции были убиты трое боевиков. 

Убитые были опознаны как уроженцы Чечни, Дагестана и Ставропольского края. Спецоперация прошла в тихом районе недалеко от центра и стала неожиданностью, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты и жители Ставрополя. Горожане отметили, что режим КТО не вызвал у них страха.

Напомним, силовики в 2025 году регулярно рапортовали о предотвращенных на Ставрополье терактах.

Так, в декабре 2025 года силовики задержали в Ставрополе 18-летнюю жительницу Кубани. По версии следствия, она приехала в Ставрополь, чтобы подорвать машину одного из военнослужащих с помощью самодельного взрывного устройства. Силовики считают, что убитый сегодня мужчина "по заданию украинских спецслужб" заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная в декабре девушка пыталась заминировать автомобиль около воинской части.

В октябре 2025 года ФСБ сообщила об аресте 25-летнего мужчины по делу о подготовке теракта в Георгиевске. Силовики назвали его местным жителем, хотя на допросе он заявил, что "приехал" в Ставропольский край. 

Так, в мае 2025 года в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

До этого случая, с начала 2025 года, ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили об этих рапортах ФСБ. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Автор: "Кавказский узел"

