Силовики заявили о предотвращенном теракте на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ФСБ сообщила об аресте 25-летнего мужчины по делу о подготовке теракта в Георгиевске. Силовики назвали его местным жителем, хотя на допросе он заявил, что "приехал" в Ставропольский край.

Теракт, по данным силовиков, планировался в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Подозреваемый - житель Георгиевска, которого ФСБ называет приверженцем “радикальных взглядов”.

Согласно информации ФСБ, молодой человек 2000 года рождения через Telegram связался с неким представителем запрещенной в России террористической организации и вступил в ее ряды. “По заданию куратора” он посетил здание администрации, где “провел разведку”, а затем приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы, говорится в сообщении на официальном сайте спецслужбы.

Силовики задержали подозреваемого до того, как он успел собрать самодельное взрывное устройство и реализовать план. Компоненты для сборки бомбы по отдельности были изъяты во время обыска в его доме, суд отправил молодого человека в СИЗО.

На распространенном ФСБ оперативном видео есть моменты скрытого наблюдения за подозреваемым: на этих кадрах он снимает камерой телефона вход в администрацию Георгиевска на площади Победы, затем фотографирует товары в строительном магазине и что-то приобретает в аптеке. Также продемонстрированы кадры задержания молодого человека сотрудниками ФСБ на улице и кадры его допроса. Лицо молодого человека на всех записях скрыто.

Хотя в тексте официального сообщения ФСБ задержанный назван жителем Георгиевска, перед видеокамерой мужчина говорит, что “приехал на территорию Ставропольского края”, - не уточняя, откуда.

“Хотел сделать террористический акт, а не смог, меня задержали. Вину признаю, раскаиваюсь”, - заявляет задержанный, который говорит по-русски с акцентом. После кадров его допроса в видео вмонтированы изображения с изъятыми предметами.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Георгиевске. “Злоумышленник - сторонник запрещенной террористической организации. Он задержан, его черным планам сбыться не суждено”, - написал он в официальном Telegram-канале.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня суд в Ставрополе арестовал обвиняемого в убийстве первого замглавы города Заура Гурциева и его знакомого. Спустя два месяца, 11 августа, ФСБ обвинила в организации убийства вице-мэра Ставрополя украинские спецслужбы, заявив, что исполнитель был обманут организаторами.