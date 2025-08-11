ФСБ обвинила украинские спецслужбы в организации убийства вице-мэра Ставрополя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполнитель теракта был обманут организаторами, которые передали ему взрывное устройство, замаскированное в нагрудной сумке.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня суд в Ставрополе заключил под стражу мужчину, который обвинен в убийстве первого замглавы города Заура Гурциева и его знакомого.

Двое мужчин, в том числе первый замглавы Ставрополя, участник СВО Заур Гурциев погибли в ночь на 29 мая в результате взрыва около многоквартирных домов в Ставрополе. Взрыв произошел после того, как к Гурциеву подошел его знакомый, на плече которого была небольшая сумка, следует из опубликованных видео. Гурциев был похоронен 31 мая с воинскими почестями.

Убивший вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева подрывник действовал под влиянием украинских спецслужб, сообщил источник в ФСБ.

Исполнитель теракта, гражданин Пеньков, попал под влияние украинских кураторов и перевел деньги на указанные ими счета. После этого кураторы, представляясь сотрудниками ФСБ, заявили Пенькову, что перечисленные средства пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, а против него возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС со ссылкой на неназванного оперативного сотрудника ФСБ.

Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, украинские кураторы сообщили Пенькову, что он должен выполнить ряд заданий для «обеления» преступления. «Пеньков при сближении с заместителем мэра, был подорван. СВУ было замаскировано в нагрудной сумке. Сам исполнитель мал, что в ней находится диктофон", - сказал сотрудник ФСБ.

Гурциев родился 29 июня 1990 года во Владикавказе. 23 сентября 2024 года он вступил в должность первого заместителя мэра Ставрополя, а до этого как кадровый офицер Минобороны возглавлял Центр боевого управления авиацией и участвовал в военной операции на Украине.

Ранее, 29 июля, ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Ростове-на-Дону, где гражданин Центральной Азии намеревался убить высокопоставленного военного при помощи самодельного взрывного устройства. По версии ФСБ, он готовил теракт по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый арестован.