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10:59, 9 июня 2025

Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя

Портрет Заура Гурциева. Фото: t.me/IIULYANCHENKRO

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе заключил под стражу мужчину, который обвинен в убийстве первого замглавы города Заура Гурциева и его знакомого.

Как писал "Кавказский узел", двое мужчин, в том числе первый замглавы Ставрополя, участник СВО Заур Гурциев погибли в ночь на 29 мая в результате взрыва около многоквартирных домов в Ставрополе. Взрыв произошел после того, как к Гурциеву подошел его знакомый, на плече которого была небольшая сумка, следует из опубликованных видео. Гурциев был похоронен 31 мая с воинскими почестями.

Гурциев родился 29 июня 1990 года во Владикавказе.  23 сентября 2024 года он вступил в должность первого заместителя мэра Ставрополя, а до этого как кадровый офицер Минобороны возглавлял Центр боевого управления авиацией и участвовал в военной операции на Украине.

Ленинский райсуд Ставрополя избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве Заура Гурциева, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. "Обвиняемый в убийстве первого заместителя главы города Ставрополя заключен под стражу на 1 месяц и 24 суток, то есть до 29 июля", - говорится в сообщении.

Мужчина обвинен по части 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом по предварительному сговору) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства), отмечается в публикации.

Часть 2 статьи 105 УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы.

В публикации на сайте суда обвиняемый обозначен как "гр. Х.". "По мнению следствия, 28.05.2025 в ходе встречи ранее знакомых между собой гр. Г. и гр. П. возле многоэтажного жилого дома в г. Ставрополе произошло срабатывание самодельного взрывного устройства, предположительно находившегося в наплечной сумке, надетой на гр. П. В результате взрыва наступила смерть гр. Г. и гр. П. на месте происшествия. Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен гр. Х., что подтверждается предоставленными материалами", - указано в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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