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17:50, 31 мая 2025

Похоронен погибший при взрыве заммэра Ставрополя

Заура Гурциева похоронили с воинскими почестями. Стоп-кадр видео от 31.05.25 ТАСС, https://t.me/kavkaz_tass/14362.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник СВО, заммэра Ставрополя Заур Гурциев, погибший при взрыве 29 мая, похоронен с воинскими почестями.

Как писал "Кавказский узел", взрыв неизвестного устройства произошел ночью в Ставрополе возле жилых многоквартирных домов. Погибли двое мужчин. Одним из погибших оказался первый заместитель главы города Ставрополя, ветеран СВО, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев. Взрыв раздался после того, как к Гурциеву подошел его знакомый, на плече которого была небольшая сумка, следует из видео. Следствие не исключило версию теракта. 

Первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева, который погиб в результате взрыва, похоронили на Крестовоздвиженском кладбище города.  Похороны прошли с воинскими почестями, сообщило сегодня ТАСС.

Среди тех, кто пришел проститься, были первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей  Кириенко, глава Северной Осетии Сергей Иванович Меняйло, сослуживцы, участники программы «Время героев», товарищи, друзья, родные, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Гурциев похоронен рядом со своим отцом, проинформировала администрация Ставрополя.

Отпевание Заура проходило в храме Сергия Радонежского. Назначено оно было на 12.00, но люди стали собираться раньше, сообщил "Блокнот Ставрополь". 

Версии до сих пор озвучиваются разные: от заказа до случайного взрыва. Непонятно, откуда у знакомого Заура взялась граната, и знал ли он на самом деле, что она сдетонирует, говорится в публикации.

Следком Ставропольского края к 17.50 мск не отчитывался о новых версиях и задержании причастных к взрыву.

Гурциев родился 29 июня 1990 года во Владикавказе.  23 сентября 2024 года он вступил в должность первого заместителя мэра Ставрополя. Кадровый офицер министерства обороны России до этого возглавлял Центр боевого управления авиацией, участвовал в спецоперации. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова, говорится в сообщении. 

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Автор: "Кавказский узел"

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