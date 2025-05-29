На месте взрыва в Ставрополе погиб ветеран СВО Заур Гурциев

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Первый заместитель главы города Ставрополя, ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев оказался одним из погибших в результате ночного взрыва в столице региона.

Как писал "Кавказский узел", взрыв неизвестного устройства произошел ночью в Ставрополе возле жилых многоквартирных домов. Погибли двое мужчин.

"С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой – ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Александрович Гурциев", - написал в своем телеграм-канале в 8.55 мск губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, на месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы, спецслужбы.

"Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины, - отметил глава региона. -- Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле".

Погибший Заур Гурциев был уроженцем Северной Осетии, пишет телеграм-канал "KрыльяTV Осетия". В сентябре 2024 года Гурциева назначили первым заместителем главы Ставрополя, отмечает телеграм-канал NewsTracker.

"Взрыв на весь район слышно было", - комментирует Екатерина Библина пост об инциденте в телеграм-канале глава города Ставрополя Ивана Ульянченко.

"Я живу в этом доме, взрыв был такой, что я даже не проснулась. А муж сейчас там, как понятой. Взрывотехники проверяют подъезд. Людей не беспокоят, в квартиры не стучат. Так что не надо паники!", - написала в 1.25 мск Кузнецова Елена Валентиновна.

"Вот это вы крепко спите, мы в соседних домах от взрыва подскочили", - ответила ей через минуту Ангелина.

"Что-то не смешно на самом деле. Хорошо что это произошло ночью, в вечернее время это привело бы к более страшным последствиям", - комментирует Евгений.

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