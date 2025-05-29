Два человека погибли при взрыве в Ставрополе

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Взрыв неизвестного устройства произошел ночью в Ставрополе возле жилых многоквартирных домов. Погибли двое мужчин.

По данным главы города Иван Ульянченко, ЧП случилось рядом с жилым домом по улице Чехова 85/19.

"По предварительным данным, произошел хлопок. В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте", - написал он в 1.12 мск в своем телеграм-канале.

После взрыва сотрудники правоохранительных органов оцепили часть дороги и территорию возле многоквартирного дома, передает ТАСС.

По факту гибели мужчин при взрыве в Ставрополе возбуждено уголовное дело. По данным СК России по региону, на телах погибших присутствуют повреждения, характерные для взрывной волны.

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