Житель Кисловодска убит в перестрелке с силовиками
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Силовики отчитались об убийстве жителя Кисловодска, подозреваемого по делу о подготовке теракта в Ставрополе. По версии ФСБ, мужчина оказал вооруженное сопротивление при попытке задержания.
Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года силовики задержали в Ставрополе 18-летнюю жительницу Кубани. По версии следователей, она приехала в Ставрополь, чтобы подорвать машину одного из военнослужащих с помощью самодельного взрывного устройства.
Житель Кисловодска, 1982 года рождения, был заподозрен по делу о подготовке теракта, предотвращенного в декабре 2025 года в Ставрополе, сообщила сегодня на своем сайте ФСБ.
По версии силовиков, этот мужчина "по заданию украинских спецслужб" заложил в тайник взрывное устройство, с помощью которого задержанная в декабре девушка пыталась заминировать автомобиль около воинской части.
"При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", - говорится в публикации.
На месте происшествия найдены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, заявило ведомство. "Оперативно-разыскные мероприятия проводились в рамках расследования ранее возбужденного следственным подразделением УФСБ России по Ставропольскому краю уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ)", - отмечается в сообщении.
Напомним, силовики регулярно рапортуют о предотвращенных на Ставрополье терактах. Так, в мае 2025 года в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.
До этого случая с начала 2025 года ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили об этих рапортах ФСБ. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.
