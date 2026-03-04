×

Кавказский узел

Лента новостей
23:00, 4 марта 2026

Суд Ставропольского края оставил в силе закон об усыплении бездомных животных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд Ставропольского края отказал зоозащитникам в признании недействующим регионального закона, допускающего усыпление бездомных животных. Зоозащитники заявили, что готовят апелляцию.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года депутаты думы Ставропольского края направили в Госдуму проект закона о запрете содержания безнадзорных животных без лицензии. Законопроект предполагает, что люди или организации, которые "стихийно" содержат безнадзорных животных, обязаны получить на это лицензию до 1 января 2026 года, иначе не смогут ухаживать за бродячими собаками.

Зоозащитники тогда раскритиковали идею ставропольских депутатов о лицензиях на уход за собаками. Предложенный думой Ставропольского края законопроект о лицензировании ухода за бродячими собаками не только не решит проблему безнадзорных животных, но и усугубит ее, поскольку приведет к закрытию волонтерских приютов и пунктов передержки, заявили они.

Коллективный иск подали местные активисты и волонтеры, которые считают норму жестокой и избыточной мерой в отношении бродячих собак и кошек. Рассмотрение иска прошло в начале марта 2026 года, решение по нему можно обжаловать в течение месяца, сообщил "Коммерсант".

Закон, действующий на Ставрополье с 26 ноября 2024 года, регламентирует обращение с бездомными животными и разрешает усыпление только в строго ограниченных случаях. Власти края и прокуратура пояснили суду, что эвтаназию допускают, если животное неизлечимо больно и мучается, страдает от тяжелой болезни, проявляет агрессию по отношению к людям или в случае официально введенного режима экстремальной ситуации. Такой режим в регионе пока ни разу не объявляли, поэтому в практике применяют пока только первые два основания.

Зоозащитники и волонтеры утверждают, что в ПВС критерии применяют слишком широко и не прозрачно, отмечая, что усыпляют не только тяжелобольных и агрессивных животных, но и спокойных собак, ранее не проявлявших угрожающего поведения. Активисты привели данные о жалобах на жестокое обращение с животными в отдельных приютах, в том числе о массовом уничтожении трупов собак без надлежащего учета.

Зоозащитники настаивали, что в пунктах временного содержания в Георгиевске животных сжигают заживо в печи, которая формально предназначена для утилизации биоотходов. Представители ответчиков на это заявили, что печь на территории ПВС не является крематорием для собак, а служит для утилизации биологических отходов. Зоозащитники сказали, что не верят в это, сообщило издание BFM.ru

Суд, опираясь на позицию властей и прокуратуры, указал, что закон не разрешает произвольного усыпления и не отменяет обязанности отлова, стерилизации, вакцинации и возврата неагрессивных животных в места их обитания, как это предусмотрено федеральным законодательством. Суд не нашел нарушений законодательства и конституционных прав граждан и поэтому отказал в удовлетворении иска. Волонтеры сказали, что будут готовить апелляцию.

Зоозащитники, тем временем, отправили обращение в Совет Федерации с просьбой проверить законопроект на соответствие нормам. Их главный аргумент: федеральный закон прямо запрещает убивать животных из соображений экономии или из-за переполненности приютов и пунктов временного содержания. К тому же, в регионах, где введена экстраординарная ситуация, мера стала носить не временный, а постоянный характер, пишет "Блокнот-Ставрополь".

Как рассказала изданию юрист и зоозащитница Оксана Житенева, режим позволяет отлавливать всех собак подряд и держать в пунктах временного содержания всего пять дней. Если за это время хозяин не объявился (или отказался от питомца), животное усыпляют. Проблема в том, что пять дней - это катастрофически мало. Хозяин может быть в командировке, в отъезде или просто не знать, что собака попалась в ловушку.

Юрист добавила: есть риск, что новый порядок нарушает права собственников. По закону, безнадзорное животное можно признать муниципальной собственностью только через полгода. Если усыпить собаку раньше, хозяин может подать в суд и взыскать с города или подрядчика компенсацию. Так что попытка сэкономить на содержании животных может обернуться дополнительными тратами для бюджета.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель ставропольской зоозащитной организации Оксана Житенева обвинила кубанского общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию в клевете, оскорблениях и дискредитации армии, попросив ФСБ возбудить против него уголовное дело. 

Автор: "Кавказский узел"

