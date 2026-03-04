×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:55, 4 марта 2026

Ставропольский суд арестовал обвиняемых в хищении 67 миллионов у «Росатома» 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованные подозреваются в краже денег при строительстве дорог к одному из крупнейших ветропарков Юга России.

Как писал "Кавказский узел", в январе Следком рапортовал о задержаниях после хищения более 100 миллионов в Дагестане при исполнении государственного контракта на восстановление асфальта в Хасавюрте. Подозреваемыми были названы главный специалист министерства строительства и ЖКХ, представители подрядной организации и должностные лица Дирекции по реализации инфраструктурных программ.

Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайства следователя и отправил под арест до 16 апреля директора ООО «Дормост» и управляющего ООО «Стройюгрегион», сообщила пресс-служба судов Ставропольского края. Они обвиняются в хищении 67 миллионов рублей у «Росатома» при строительстве дорог одного из крупнейших ветропарков Юга России. Постановления пока не вступили в законную силу.

Обвиняют их по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что арестованные вместе с другими, пока неустановленными, лицами похитили средства у АО «ВетроОГК-2» - дочерней структуры АО «Росатом Возобновляемая энергия» при строительстве подъездных и внутриплощадных дорог для Кузьминской ветровой электростанции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края. Подрядчики завысили стоимость строительно-монтажных работ по договору и техническому заданию на автомобильные дороги объекта. 

Кузьминская ВЭС входит в масштабные проекты «Росатома» по возобновляемой энергетике в Ставропольском крае. Станция служит для производства чистой энергии и снижения углеродного следа. "Кузьминскую ВЭС" ввели на полную мощность, 160 МВт, в 2023 году. ВЭС состоит из 64 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Ветропарк сможет обеспечивать электроэнергией свыше 70 тыс. домохозяйств ежегодно, сообщает «Интерфакс».

Компания «Стройюгрегион» зарегистрирована в Новороссийске, а «Дормост» в Краснодаре. Они специализируются на дорожном строительстве и инфраструктуре. Как подрядчики участвовали в тендерах на региональные и федеральные объекты, включая энергетику, отмечает «Коммерсант». 

Напомним, в марте сообщалось, что работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в ингушском Карабулаке, жители которого годами жалуются на серьезные проблемы с водоснабжением, так и не были выполнены подрядчиком, чья компания получила из бюджета свыше 160 млн рублей. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:19, 4 марта 2026
Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции
21:22, 3 марта 2026
Суд конфисковал имущество бывшего замглавы администрации Ставрополя
20:33, 3 марта 2026
Житель Ставрополья заподозрен в финансировании экстремистов
Задержанный подросток. 3 марта 2026 г. Скриншот видео: СУ СКР по СК
12:06, 3 марта 2026
Два подростка арестованы на Ставрополье по делу о диверсии
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:16, 2 марта 2026
Бывший депутат думы Ставропольского края убит в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Последние записи в блогах
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
19:41, 28 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
"После выпитого сока". Как мошенники разводят на автокредит
Фото
14:28, 15 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эколог из Кисловодска обратился к Путину
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Дом, поврежденный в результате атаки дрона. Фото из телеграм-канала главы Новороссийска https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/14665
04 марта 2026, 10:10
Анонс выплат пострадавшим от БПЛА в Новороссийске вызвал дискуссию в Telegram

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
03 марта 2026, 23:21
Участники протестов на Руставели поздравили матерей политзаключенных

Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
03 марта 2026, 19:24
Ростовский блогер получил срок по делу о фейках про армию

Умар Джабраилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 марта 2026, 18:11
Умар Джабраилов похоронен в Чечне

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше