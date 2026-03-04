Ставропольский суд арестовал обвиняемых в хищении 67 миллионов у «Росатома»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованные подозреваются в краже денег при строительстве дорог к одному из крупнейших ветропарков Юга России.

Как писал "Кавказский узел", в январе Следком рапортовал о задержаниях после хищения более 100 миллионов в Дагестане при исполнении государственного контракта на восстановление асфальта в Хасавюрте. Подозреваемыми были названы главный специалист министерства строительства и ЖКХ, представители подрядной организации и должностные лица Дирекции по реализации инфраструктурных программ.

Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил ходатайства следователя и отправил под арест до 16 апреля директора ООО «Дормост» и управляющего ООО «Стройюгрегион», сообщила пресс-служба судов Ставропольского края. Они обвиняются в хищении 67 миллионов рублей у «Росатома» при строительстве дорог одного из крупнейших ветропарков Юга России. Постановления пока не вступили в законную силу.

Обвиняют их по ч. 4 ст. 159 УК РФ в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что арестованные вместе с другими, пока неустановленными, лицами похитили средства у АО «ВетроОГК-2» - дочерней структуры АО «Росатом Возобновляемая энергия» при строительстве подъездных и внутриплощадных дорог для Кузьминской ветровой электростанции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края. Подрядчики завысили стоимость строительно-монтажных работ по договору и техническому заданию на автомобильные дороги объекта.

Кузьминская ВЭС входит в масштабные проекты «Росатома» по возобновляемой энергетике в Ставропольском крае. Станция служит для производства чистой энергии и снижения углеродного следа. "Кузьминскую ВЭС" ввели на полную мощность, 160 МВт, в 2023 году. ВЭС состоит из 64 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Ветропарк сможет обеспечивать электроэнергией свыше 70 тыс. домохозяйств ежегодно, сообщает «Интерфакс».

Компания «Стройюгрегион» зарегистрирована в Новороссийске, а «Дормост» в Краснодаре. Они специализируются на дорожном строительстве и инфраструктуре. Как подрядчики участвовали в тендерах на региональные и федеральные объекты, включая энергетику, отмечает «Коммерсант».

