Следком рапортовал о задержаниях после хищения более 100 миллионов в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хищение в ходе выполнения госконтракта в Хасавюрте произошло при участии чиновника Минстроя Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года было завершено расследование по делу о хищении более 500 млн рублей при выполнении гособоронзаказа в Дагестане.

Следственный комитет по Дагестану сообщил об обысках и задержании фигурантов дел о хищении свыше 100 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на восстановление асфальта в Хасавюрте. Подозреваемыми названы главный специалист министерства строительства и ЖКХ, представители подрядной организации и должностные лица Дирекции по реализации инфраструктурных программ, цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

По версии следствия, при строительном надзоре за реконструкцией сетей канализации Хасавюрта чиновник министерства внес недостоверные сведения о восстановлении асфальта, а подрядчик по договоренности с должностными лицами дирекции оформил фиктивные акты приемки.

Дела о мошенничестве, а также о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге были возбуждены после публикаций, где сообщалось о состоянии дорог в Хасавюрте, уточняет «Коммерсант».

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2025 года ливни привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте и Избербаше осталась без света, пользователи соцсетей пожаловались, что электричества нет вторые сутки. Власти объяснили возникающие проблемы хаотичной застройкой.