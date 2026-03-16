Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 474 дня подряд

Участники собрания на проспекте Руставели в 474-й день протестов напомнили представителям "Грузинской мечты" о выводах доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта сторонники оппозиции вновь установили палатки у здания парламента. Двумя днями ранее полицейские разобрали палатки активистов, стоявшие на проспекте Руставели в течение многих месяцев, после чего проверяли рюкзаки и сумки у участников ежевечерней акции протеста, чтобы протестующие не принесли на территорию парламента новые палатки.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 474-й день подряд, передает Publika.

Во время акции собравшиеся скандировали: "Сила в единстве!". Активисты держали плакаты: "Враг собственного народа не останется безнаказанным", "Предупреждаем: вы роете себе могилы", "Трагикомично: ваша любимая Москва на камне вашей политической могилы" (ссылка на доклад Московского механизма, подтверждающий грубые нарушения прав человека в Грузии, - прим. "Кавказского узла"), "Заканчивайте грабеж страны и уходите, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Доклад ОБСЕ о нарушении прав человека в Грузии, подготовленный в рамках Московского механизма, содержит фактические неточности и политически предвзятые выводы, что ставит под сомнение его объективность, заявил постпред Грузии при ОБСЕ Александр Маисурадзе. Оппозиция считает, что имеются достаточные юридические предпосылки для начала расследования Гаагским судом.

В горсуде Тбилиси сегодня продолжился процесс по делу о попытке штурма президентского дворца. По словам юристов, суд изучил видеозаписи, сделанные представителями МВД возле дворца в день массового собрания 4 октября, однако следствие "не установило личности людей в масках, участвовавших в сносе ограды, что вызывает множество вопросов, отмечает Pirveli.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Позднее полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии"