23:01, 16 марта 2026

Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 474 дня подряд

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники собрания на проспекте Руставели в 474-й день протестов напомнили представителям "Грузинской мечты" о выводах доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ. 

Как писал "Кавказский узел", 14 марта сторонники оппозиции вновь установили палатки у здания парламента. Двумя днями ранее полицейские разобрали палатки активистов, стоявшие на проспекте Руставели в течение многих месяцев, после чего проверяли рюкзаки и сумки у участников ежевечерней акции протеста, чтобы протестующие не принесли на территорию парламента новые палатки. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 474-й день подряд, передает Publika. 

Во время акции собравшиеся скандировали: "Сила в единстве!". Активисты держали плакаты: "Враг собственного народа не останется безнаказанным", "Предупреждаем: вы роете себе могилы", "Трагикомично: ваша любимая Москва на камне вашей политической могилы" (ссылка на доклад Московского механизма, подтверждающий грубые нарушения прав человека в Грузии, - прим. "Кавказского узла"), "Заканчивайте грабеж страны и уходите, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Доклад ОБСЕ о нарушении прав человека в Грузии, подготовленный в рамках Московского механизма, содержит фактические неточности и политически предвзятые выводы, что ставит под сомнение его объективность, заявил постпред Грузии при ОБСЕ Александр Маисурадзе. Оппозиция считает, что имеются достаточные юридические предпосылки для начала расследования Гаагским судом.

В горсуде Тбилиси сегодня продолжился процесс по делу о попытке штурма президентского дворца. По словам юристов, суд изучил видеозаписи, сделанные представителями МВД возле дворца в день массового собрания 4 октября, однако следствие "не установило личности людей в масках, участвовавших в сносе ограды, что вызывает множество вопросов, отмечает Pirveli.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Позднее полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии"

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Новости
Задержание гражданина Грузии Эмзара Багишвили. Фото: https://newshub.ge/ru/news/incidents/v-okkupirovannoi-abxazii-zaderzan-grazdanin-gruzii-po-podozreniyu-v-spionaze
12:57, 16 марта 2026
Версия силовиков о грузинском шпионе в Абхазии удивила пользователей Facebook*
Ромео Микаутадзе. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
11:58, 16 марта 2026
Микаутадзе осужден на длительный срок вопреки доводам о невиновности
01:59, 16 марта 2026
Шахтеры Чиатуры назвали несправедливым приговор соратникам
Очередь на КПП "Верхний Ларс". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:00, 16 марта 2026
Очередь из машин выстроились к КПП "Верхний Ларс"
23:00, 15 марта 2026
Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акцию протеста 473-й раз
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена. 16 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sotavisionmedia/57127
16 марта 2026, 19:48
Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена 27-й раз

Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 марта 2026, 16:54
Варданян попросил встречи с омбудсменом Азербайджана

Снос лестницы магазина в Махачкале. Скриншот видео, размещенного на странице Салмана Дадаева в Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16 марта 2026, 14:53
Махачкалинские предприниматели пожаловались на давление властей

Ромео Микаутадзе. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
16 марта 2026, 11:58
Микаутадзе осужден на длительный срок вопреки доводам о невиновности

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
