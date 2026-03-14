Участники шествия в Тбилиси потребовали освобождения узников совести

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие с требованием освобождения узников совести прошло в Тбилиси в 472-й день протестов. Собравшиеся вновь установили палатки у здания парламента.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Грузии в 471-й день протестов провели массовый пикет под лозунгом: "Свободу узникам режима" у станции метро "Исани". Возле парламента полицейские второй день подряд проверяли сумки и рюкзаки собравшихся.

Традиционное субботнее шествие в Тбилиси прошло под лозунгом: "Свободу узникам совести - спасибо за борьбу", передает "Интерпрессньюс".

Шествие к парламенту началось у Тбилисской филармонии, собравшиеся держали в руках флаги Грузии и Соединённых Штатов Америки, а также баннеры с требованием освободить задержанных во время акций.

Требования граждан остаются неизменными - освобождение всех задержанных в ходе протеста и назначение новых парламентских выборов, говорится в публикации.

Марш пришел к парламенту, где уже собрались еще тысячи людей. Там вновь установили палатки, передает JamNews.

12 марта полиция разобрала палатки участников протеста в Тбилиси, которые стояли у здания парламента на протяжении многих месяцев. Активистка Дареджан Цхвитария утверждает, что ее палатку умышленно подожгли.

Участники акции протеста принесли Дареджан Цхвитария новые палатки к парламенту. Возле ограждений парламента установили четыре палатки. Сегодня 472-й день ежедневных протестов, пишет Publika.

Дареджан Цхвитария в знак протеста уже почти год проводит ночи на территории возле металлических ограждений парламента.

Шествие сопровождало большое количество полиции, передает Tbilisi Life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".