×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:35, 13 марта 2026

Массовый пикет у метро предварил акцию на проспекте Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Грузии в 471-й день протестов провели массовый пикет под лозунгом "Свободу узникам режима" у станции метро "Исани". Возле парламента полицейские снова проверяли сумки и рюкзаки собравшихся. 

Как писал "Кавказский узел", полицейские досматривали сумки и рюкзаки у людей, пришедших в 470-й день непрерывного протеста к зданию парламента Грузии. По словам протестующих, силовиков интересовали палатки - они следили, чтобы активисты не смогли пронести их на территорию парламента. Ранее в тот же день, 12 марта, полиция разобрала палатки участников протеста в Тбилиси, которые стояли у здания парламента на протяжении многих месяцев. Активистка Дареджан Цхвитария, утверждает, что ее палатку умышленно подожгли. 

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента на очередную протестную акцию. Собрание активистов с национальными флагами, флагами Евросоюза и протестными плакатами проходит сегодня в 471-й день подряд. 

Полицейские, как и днем ранее, проверяли рюкзаки и сумки у направляющихся к парламенту людей, чтобы никто из граждан не принес на место акции палатки, передает Publika. 

Протестующие держали плакаты “”Грузинская мечта” должна быть осуждена. Почему? Потому что они нелегитимны”, “Полиции: при выполнении незаконного приказа, вы не освобождаетесь от ответственности” и “Гаага грядет”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Собранию на проспекте Руставели предшествовала молчаливая акция "Свободу узникам режима", которая проводится еженедельно у разных станций метро в Тбилиси. Сегодня активисты провели пикет у станции метро “Исани” с плакатами “Богатое правительство бедного народа”, “Не признаем, “Остановите разрушение образования”,”Суббота - день марша”, “Ждем вас на Руставели”, “Образование контролирует партия” и “Ни один насильник не наказан”, передает Tbilisi life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
