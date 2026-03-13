Массовый пикет у метро предварил акцию на проспекте Руставели
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Протестующие в Грузии в 471-й день протестов провели массовый пикет под лозунгом "Свободу узникам режима" у станции метро "Исани". Возле парламента полицейские снова проверяли сумки и рюкзаки собравшихся.
Как писал "Кавказский узел", полицейские досматривали сумки и рюкзаки у людей, пришедших в 470-й день непрерывного протеста к зданию парламента Грузии. По словам протестующих, силовиков интересовали палатки - они следили, чтобы активисты не смогли пронести их на территорию парламента. Ранее в тот же день, 12 марта, полиция разобрала палатки участников протеста в Тбилиси, которые стояли у здания парламента на протяжении многих месяцев. Активистка Дареджан Цхвитария, утверждает, что ее палатку умышленно подожгли.
Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента на очередную протестную акцию. Собрание активистов с национальными флагами, флагами Евросоюза и протестными плакатами проходит сегодня в 471-й день подряд.
Полицейские, как и днем ранее, проверяли рюкзаки и сумки у направляющихся к парламенту людей, чтобы никто из граждан не принес на место акции палатки, передает Publika.
Протестующие держали плакаты “”Грузинская мечта” должна быть осуждена. Почему? Потому что они нелегитимны”, “Полиции: при выполнении незаконного приказа, вы не освобождаетесь от ответственности” и “Гаага грядет”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.
Собранию на проспекте Руставели предшествовала молчаливая акция "Свободу узникам режима", которая проводится еженедельно у разных станций метро в Тбилиси. Сегодня активисты провели пикет у станции метро “Исани” с плакатами “Богатое правительство бедного народа”, “Не признаем, “Остановите разрушение образования”,”Суббота - день марша”, “Ждем вас на Руставели”, “Образование контролирует партия” и “Ни один насильник не наказан”, передает Tbilisi life.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.