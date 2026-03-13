Массовый пикет у метро предварил акцию на проспекте Руставели

Протестующие в Грузии в 471-й день протестов провели массовый пикет под лозунгом "Свободу узникам режима" у станции метро "Исани". Возле парламента полицейские снова проверяли сумки и рюкзаки собравшихся.

Как писал "Кавказский узел", полицейские досматривали сумки и рюкзаки у людей, пришедших в 470-й день непрерывного протеста к зданию парламента Грузии. По словам протестующих, силовиков интересовали палатки - они следили, чтобы активисты не смогли пронести их на территорию парламента. Ранее в тот же день, 12 марта, полиция разобрала палатки участников протеста в Тбилиси, которые стояли у здания парламента на протяжении многих месяцев. Активистка Дареджан Цхвитария, утверждает, что ее палатку умышленно подожгли.

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента на очередную протестную акцию. Собрание активистов с национальными флагами, флагами Евросоюза и протестными плакатами проходит сегодня в 471-й день подряд.

Полицейские, как и днем ранее, проверяли рюкзаки и сумки у направляющихся к парламенту людей, чтобы никто из граждан не принес на место акции палатки, передает Publika.

Протестующие держали плакаты “”Грузинская мечта” должна быть осуждена. Почему? Потому что они нелегитимны”, “Полиции: при выполнении незаконного приказа, вы не освобождаетесь от ответственности” и “Гаага грядет”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Собранию на проспекте Руставели предшествовала молчаливая акция "Свободу узникам режима", которая проводится еженедельно у разных станций метро в Тбилиси. Сегодня активисты провели пикет у станции метро “Исани” с плакатами “Богатое правительство бедного народа”, “Не признаем, “Остановите разрушение образования”,”Суббота - день марша”, “Ждем вас на Руставели”, “Образование контролирует партия” и “Ни один насильник не наказан”, передает Tbilisi life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".