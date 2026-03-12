У здания парламента Грузии разобрали палатки протестующих

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Одна из участниц протеста, постоянно находившаяся там Дареджан Цхвитария, утверждает, что ее палатка загорелась прошлой ночью. Активистка считает, что пожар был устроен умышленно.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2025 года один из лидеров "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе, активистка "Единого национального движения" Дареджан Цхвитария и еще несколько человек объявили голодовку в знак протеста против преследования сторонников евроинтеграции. Акция проводилась у здания парламента Грузии, протестующие находились в палатках у здания парламента, где ежедневно собираются протестующие. 4 ноября общее число участников голодовки достигло восьми. На 31-й день голодовки трое участников акции прекратили голодовку из-за ухудшения состояния здоровья. Остальные заявляли о готовности продолжать акцию, пока не будут выполнены их главные требования: проведение новых выборов и освобождение политзаключенных, но на 34-й день голодовки прекратили акцию.

О том, что полиция разобрала палатки участников протеста в Тбилиси, которые стояли у здания парламента на протяжении многих месяцев сообщила сегодня гражданская активистка Дареджан Цхвитария телекомпании Pirveli.

Участница голодовки перед зданием парламента утверждает, что палатка загорелась ночью. Она заявила, что пожар был устроен умышленно. "Другого метода не придумали, трусы? Я не прекращу борьбу. Отсюда меня не выгонят", - сказала Цхвитария.

По ее словам, утром на место происшествия приехала полиция и силой отвезла его в участок.

"Палатка горела, мы поливали её водой, но едва смогли потушить. Сегодня утром приехала полиция, их было много, они сказали мне убираться, вытащили меня оттуда, забрали мой телефон, посадили в машину и отвезли в участок. Я пробыла в полицейском участке 4 часа, и вот я здесь. Они ничего не сказали о палатках", - рассказала активистка.

В МВД Грузии позже заявили, что повреждённая огнём палатка была изъята, а "прилегающий периметр очищён в целях безопасности". По информации ведомства, активисты Гоча Башелишвили и Роман Яценко, находившиеся в палатке в момент возгорания, были доставлены в полицию для допроса - "алкотест показал, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения". Также была опрошена Дареджан Цхвитария.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".