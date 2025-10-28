Участники "Коалиции за перемены" объявили голодовку у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший депутат парламента Грузии, участник оппозиционной "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе объявил голодовку в знак протеста против массовых преследований активистов. К акции присоединились несколько его соратников по коалиции.

Главное о преследовании участников протестов в Грузии Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют назначить новые парламентские выборы и освободить всех политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглись более тысячи человек. 27 октября протестующие перекрыли проспект Руставели в 334-й день подряд.

Участник “Коалиции за перемены” Гедеван Попхадзе, активистка “Единого национального движения” Дареджан Цхвитария и еще несколько человек объявили голодовку на проспекте Руставели. Акция проводится у здания парламента Грузии, где ежедневно собираются протестующие.

По словам Попхадзе, он объявил голодовку в знак протеста против массовых ежедневных арестов демонстрантов за перекрытие проспекта Руставели. Он отметил, что перекрытие улицы - “не единственная форма протеста”.

“Мы должны создать новый очаг протеста. Тому, что делает правительство в связи с перекрытием проспекта Руставели, мы должны противопоставить новую форму протеста. Эта форма эффективна и, на мой взгляд, адекватна той реальности, которую создал режим в этой ситуации”, - приводит слова Попхадзе “Интерпрессньюс”.

Голодающие выдвигают те же требования к властям, которые неизменно высказывают участники ежедневных собраний на Руставели - провести новые парламентские выборы и освободить всех политических заключенных.

Дареджан Цхвитария в течение последнего года проводила акцию протеста в палатке, установленной возле здания парламента, отмечает Publika.

Точное число голодающих пока не уточняется. На снимке с места акции, который опубликовало информагентство "Новости-Грузия", видны шесть человек, в числе которых Попхадзе и Цхвитария.

"Коалиция за перемены", о создании которой было объявлено в августе 2024 года, показала заметный результат на парламентских выборах год назад, заняв второе место. За нее проголосовало 11,03% избирателей, что принесло блоку 19 мандатов. Наибольшее число мандатов (89) получила правящая партия "Грузинская мечта". "Единство – Национальное движение" получило 16 мандатов, "Сильная Грузия" – 14, "За Грузию" – 12. Уже 27 октября 2024 года "Коалиция за перемены" отказалась от мандатов, объявив выборы нелегитимными.

Все четверо лидеров "Коалиции за перемены" находятся в заключении: в сентябре основатель партии "Дроа" Элене Хоштария была арестована за порчу предвыборного баннера Кахи Каладзе, а трое других (сопредседатели партии "Ахали" Ника Мелия и Ника Гварамия и лидер партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе) ранее были приговорены к лишению свободы за неявку на вызовы временной следственной комиссии, созданной "Грузинской мечтой" для расследования предполагаемых преступлений предыдущего правительства.