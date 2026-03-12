Европарламент призвал власти Грузии освободить участников протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский парламент осудил политически мотивированное задержание Элене Хоштария и других оппозиционных политиков и участников протестов.

Европейский парламент решительно осуждает политически мотивированное задержание Элене Хоштария и всех других лиц, — говорится в резолюции, по которой депутаты Европарламента проголосуют сегодня.

В резолюции под названием «Дело Элене Хоштария и политические заключённые при режиме “Грузинской мечты”» отмечается, что Европарламент «решительно осуждает политически мотивированное задержание Элене Хоштария и всех других лиц, которые стали мишенью из-за реализации свободы слова и собраний или выражения мирного протеста. Также осуждается систематическое уголовное преследование политических оппонентов, журналистов и активистов со стороны режима Грузинская мечта».

Европарламент также «осуждает, согласно полученной информации, унизительное и бесчеловечное обращение, применённое против Хоштария во время задержания. Требует её немедленного и безусловного освобождения, а также освобождения всех других лиц, задержанных по политически мотивированным причинам. Требует немедленной отмены политически мотивированных обвинений против них». - указано в тексте, который цитирует "Интерпрессньюс"

Во-вторых, Европейский союз выражает солидарность со всеми, кто был незаконно задержан, подвергся жестокому обращению и был заключён под стражу в течение последних двух лет, в том числе с Элене Хоштария, заявил еврокомиссар.

"Европейский союз осуждает политические репрессии, в том числе против оппозиционных лидеров, журналистов и гражданских активистов, и призывает правительство немедленно и безусловно освободить всех незаконно задержанных лиц. Пытки и жестокое обращение полностью запрещены международным правом, и безнаказанность за нарушения, совершённые правоохранительными органами, должна быть прекращена. Оппозиционные лидеры сталкиваются с насилием и арестами, а также приближается их конституционный запрет. Подобная репрессивная тактика напоминает методы авторитарных стран, направленные на то, чтобы заставить замолчать инакомыслящих и политических оппонентов. Европейский союз призывает правительство Грузии соблюдать основные принципы демократии, ключевой частью которых является политический плюрализм", - указал Хукстра, добавив, что Европейский союз остаётся готовым привлечь к ответственности тех, кто ответственен за значительный демократический откат и нарушения прав человека в Грузии.