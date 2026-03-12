×

Кавказский узел

Лента новостей
12:39, 12 марта 2026

Европарламент призвал власти Грузии освободить участников протестов

Элене Хоштария. Фото: Interpressnews

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский парламент осудил политически мотивированное задержание Элене Хоштария и  других оппозиционных политиков и участников протестов.

Европейский парламент решительно осуждает политически мотивированное задержание Элене Хоштария и всех других лиц, — говорится в резолюции, по которой депутаты Европарламента проголосуют сегодня.

В резолюции под названием «Дело Элене Хоштария и политические заключённые при режиме “Грузинской мечты”» отмечается, что Европарламент «решительно осуждает политически мотивированное задержание Элене Хоштария и всех других лиц, которые стали мишенью из-за реализации свободы слова и собраний или выражения мирного протеста. Также осуждается систематическое уголовное преследование политических оппонентов, журналистов и активистов со стороны режима Грузинская мечта».

Европарламент также «осуждает, согласно полученной информации, унизительное и бесчеловечное обращение, применённое против Хоштария во время задержания. Требует её немедленного и безусловного освобождения, а также освобождения всех других лиц, задержанных по политически мотивированным причинам. Требует немедленной отмены политически мотивированных обвинений против них». - указано в тексте, который цитирует "Интерпрессньюс"

Европейский союз осуждает политические репрессии, в том числе против оппозиционных лидеров, журналистов и гражданских активистов, и призывает правительство немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно задержанных лиц, — заявил на дебатах о Грузии в Европейском парламенте еврокомиссар Вопке Хукстра, отметив, что выступает от имени Верховного представителя Европейский союз по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Также ЕС призывает правительство Грузии соблюдать основные принципы демократии, ключевой частью которых является политический плюрализм.

По его словам, в конечном итоге Европейский союз остаётся готовым привлечь к ответственности тех, кто ответственен за «существенный демократический откат» и нарушения прав человека в Грузии.

«Ситуация с правами человека в Грузии, как отмечали многие, продолжает ухудшаться. Правительство Грузии сознательно ведёт страну к автократии, разрушая базовые демократические принципы и международные стандарты прав человека. Недавние законы, ограничивающие иностранное финансирование и политическую активность, наряду с насилием против демонстрантов, арестами журналистов, активистов и оппозиционных фигур, очень ясно показывают, что правительство игнорирует верховенство закона, демократию и фундаментальные свободы. Это не то, чего ожидает Европейский союз и, что ещё важнее, грузины от правительства, которое всё ещё утверждает, что стремится к членству в ЕС. Поэтому мой первый месседж правительству Грузии: с подобными действиями и такими законами у Грузии нет жизнеспособного пути к членству в Европейском союзе. Ни к 2030 году, как утверждает правительство, ни вообще, если этот курс будет продолжаться", - приводятся его слова в публикации.

Во-вторых, Европейский союз выражает солидарность со всеми, кто был незаконно задержан, подвергся жестокому обращению и был заключён под стражу в течение последних двух лет, в том числе с Элене Хоштария, заявил еврокомиссар. 

"Европейский союз осуждает политические репрессии, в том числе против оппозиционных лидеров, журналистов и гражданских активистов, и призывает правительство немедленно и безусловно освободить всех незаконно задержанных лиц. Пытки и жестокое обращение полностью запрещены международным правом, и безнаказанность за нарушения, совершённые правоохранительными органами, должна быть прекращена. Оппозиционные лидеры сталкиваются с насилием и арестами, а также приближается их конституционный запрет. Подобная репрессивная тактика напоминает методы авторитарных стран, направленные на то, чтобы заставить замолчать инакомыслящих и политических оппонентов. Европейский союз призывает правительство Грузии соблюдать основные принципы демократии, ключевой частью которых является политический плюрализм", - указал Хукстра, добавив, что  Европейский союз остаётся готовым привлечь к ответственности тех, кто ответственен за значительный демократический откат и нарушения прав человека в Грузии. 

Автор: "Кавказский узел"

