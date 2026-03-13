Гражданин Грузии задержан в Абхазии по делу о шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Абхазия по подозрению в шпионаже задержан гражданин Грузии Эмзар Багишвили.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам заключения гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо, обвиненного в шпионаже по заданию Украины. В декабре 2024 года его задерживали силовики в Абхазии, а в апреле 2025 года ФСБ заявляла о его задержании в Сочи.

Служба безопасности Абхазии заявила, что гражданин Грузии Эмзар Багишвили, 1968 года рождения, был задержан 10 марта, а 12 марта против него возбуждено дело. По информации Совета безопасности Абхазии, Багишвили подозревается в «сборе и передаче информации, касающейся социально-политической ситуации в республике, а также военной техники и транспортных маршрутов», отмечает издание Sova.

На видео, опубликованном на сайте СГБ, силовики спрашивают Багишвили, где живут его дети. «Двое в Грузии, один в Америке», — отвечает он. Доказательств в поддержку обвинения Багишвили представлено не было.

В Службе государственной безопасности Грузии заявляют, что в связи с произошедшим задействована «горячая линия», устанавливаются детали, отмечает издание Interpressnews.