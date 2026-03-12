×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:37, 12 марта 2026

Волонтеры отчитались о сборе 200 килограмм мазута в Витязево

Волонтеры собирают мазут. 11 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/setisitolopata/2673

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За несколько часов работы волонтерам "Сети, сито, лопата", просеивая песок, удалось набрать 200 килограммов мазута на пляже в Витязево.

Как писал "Кавказский узел", арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС. Эколог Евгений Витишко считает, что такие действия просто скрывают проблему, но не решают ее. Представители Роспотребнадзора взяли пробы на пляже "Мираклеон" в Витязево, который засыпают новым песком, в том числе пробы и самого привозного песка. Пользователи Telegram подчеркнули, что итоги исследований, как и прежде, вряд ли будут обнародованы. Очередной отчет правительственной комиссии не содержит конкретных данных о ликвидации разлива мазута и не прояснил шансы на открытие пляжей Анапы, указали пользователи соцсети, указали комментаторы.

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны. 

За несколько часов работы волонтерам "Сети, сито, лопата" просеивая песок, удалось набрать 200 килограммов мазута на пляже в Витязево.

Кк следует из видео, на пляже рабтали как минимум 4 человека, просеивая песок через "мольберты". "Итоги дня: 3 часа работы, 400 квадратов и ~200 кг отсеянного мазута", - написал волонтеры 11 марта. Сегодня они продолжили работы в этой же локации - рядом с пляжем "Селена" в Витязево. Как следует из видео, на пляже был зафиксирован мазут "мелкой фракции".

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:36, 12 марта 2026
Санврачи рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара на нефтебазе в Тихорецке
Закрытый детский сад. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:39, 12 марта 2026
Школы и детские сады Анапы закрыты из-за угрозы беспилотников
Пожарный тушит огонь на нефтебазе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:44, 12 марта 2026
Пожар на кубанской нефтебазе произошел после атаки дронов
Мужчина в аптеке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:45, 12 марта 2026
Следком отреагировал на жалобу инвалида из Новороссийска
Женщина с ребёнком в колонии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:46, 12 марта 2026
Правозащитники призывают освободить матерей-политзаключенных
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 марта 2026, 16:36
Санврачи рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара на нефтебазе в Тихорецке

Фонд Кадырова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 марта 2026, 13:39
Фонд Кадырова показал в отчете 8 миллионов убытков

Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
12 марта 2026, 03:47
Огласка временно улучшила положение Сомрякова в кубанской колонии

Замин Зяки. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 марта 2026, 15:49
Азербайджанский активист Зяки приговорен к длительному сроку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше