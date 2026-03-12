Пожар на кубанской нефтебазе произошел после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Краснодарского края и Ростовской области заверили, что пострадавших в ходе налета беспилотников нет.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта обломки беспилотников попали в многоэтажные дома в Анапе и Сочи и во двор многоэтажки в Краснодаре. По заверению чиновников, также обошлось без пострадавших.

В Тихорецком районе Краснодарского края загорелась нефтебаза в результате падения обломков БПЛА. "Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 кв. м", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперативного штаба региона.

8 марта был ликвидирован пожар, возникший на нефтебазе в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА.

Кроме того, беспилотники были сбиты в пяти районах Ростовской области. "Минувшим вечером (11 марта) и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском районах", - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

По данным Минобороны 40 дронов были сбиты в небе над регионами ЮФО: 30 - над Краснодарским краем, 10 - в Ростовской области.

В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. В Ростовской области также действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, что 11 марта в результате атаки беспилотника разрушена крыша частного дома в Адлерском районе. Власти пообещали помощь владельцу жилья.