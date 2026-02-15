Пользователи Telegram оценили шансы открытия пляжей в Анапе

Предлагаемые Роспотребнадзором значения для возобновления работы пляжей Анапы нереальны, считает часть пользователей. Открытие пляжей зависит не столько от результатов проб, сколько от окончания процесса откачки мазута с затонувших судов, высказали мнение другие комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", оценку официальных пляжей Анапы и Темрюкского района в отношении возможности работы в курортный сезон проведут в конце весны - начале лета. Власти опровергли информацию о выбросах на официальных пляжах, указав, что нефтепродукты есть, например, на территории ООПТ и, в частности, на Бугазской косе.

Пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила 4 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться. Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна, чем здоровье людей, считают другие. Оперштаб Краснодарского края на этом фоне отчитался, что с 29 января по 13 февраля на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута, но ветер обнажил пласты старого мазута.

Дискуссию об обоснованности закрытия пляжей на основании проб, взятых на песке спровоцировал сегодня блоггер Юрий Озаровский. Он опубликовал результаты двух проб, взятых на одном из пляжей 29 мая 2025 года.

"Любое движение техники и судов загрязняет окружающую среду. Море (или река) выносит всё на берег. Ветер разносит по округе. Продукты сгорания топлива оседают на поверхностях — в том числе и в песке. Первая проба взята на пляжной территории — она не соответствует норме. Вторая проба — за дюной — также не проходит норму Роспотребнадзора.Даже там, где визуально не было мазута, песок тест не проходит.Завоз нового песка — а что это изменит, если после первого серьёзного шторма он станет таким же по уровню загрязнения? И я уже молчу о том, что при завозе будет работать техника, разливаться солярка и дополнительно нагружаться территория", - считает блогер.

Эта запись набрала к 19.44 мск 108 комментариев.

"Анапу никто делить не будет, что на Центральном пляже нет мазута, а на Можепсине есть. Так это не работает. Общий фон в медиа влияет на сознание людей. Никто не будет разбираться в длине отрезка пляжа, где кто как убирался", - считает Denimo.

"Песок на общественном пляже считать кристально чистым - изначально неверно. Множество людей, мусор, техника ездит, даже не беря в расчёт то, что в море стандартные технические выбросы от судов", - поддержала Татьяна.

"Официально не открывать , цены сильно не задерутся. Кому надо и так поедет," - предложил пользователь с ником "Оплата после прохода".

Блогер Макс Анапский возразил, что следует добиваться пересмотра норм нефтепродуктов в песке. "Не откроют пляжи пока не пересмотрят 5 мг. Надо требовать пересмотра", - указал он.

"А каких вы ожидаете результатов проб, учитывая, что обувь пачкается в мазут при прогулках по пляжу? Очевидно же, что мазут был, мазут есть, мазут будет (при откачке и тп)", - возразил Александр.

"Пока не откачают мазут, который находится в затонувших судах, не о каком открытии пляжей не будет и речи. Никто и никогда не возьмёт ответственность, за здоровье людей в случаи протечки"- высказал мнение AnapaKiteTeam.

"Не забывайте, сколько его лежит на дне. Соответствующие службы это знают и как раз на их показаниях строятся прогнозы", - отметил он в другом сообщении.

"Вопрос не в этом сезоне, а в последующих, пока это не понимают еще граждане", - ответил Макс Анапский.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.