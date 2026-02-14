Залежи застарелого мазута обнаружены в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ветер и волны обнажили куски ранее выброшенного мазута на пляжах Анапы, сообщили волонтеры и блогеры. Присутствие на берегу старого мазута признал и оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", оценку официальных пляжей Анапы и Темрюкского района в отношении возможности работы в курортный сезон проведут в конце весны - начале лета. Власти опровергли информацию о выбросах на официальных пляжах, указав, что нефтепродукты есть, например, на территории ООПТ и, в частности, на Бугазской косе.

Пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила 4 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться. Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна, чем здоровье людей, считают другие. Оперштаб Краснодарского края на этом фоне отчитался, что с 29 января по 6 февраля на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута. 7 февраля волонтеры сообщили, что ветер обнажил пласты мазута прямо на защитном валу, за день собрано 12 мешков чистого мазута.

13 февраля куски старого мазута их обнаружили у кромки воды – море размыло песок и обнажило давние выбросы. Куски размером до 40 см на пляже «Хуторок» оперативно убрали сотрудники «Кубань-СПАСа». Также на некоторых участках возле кромки воды обнажилась мелкая крошка из старых выбросов мазута. Уборку частично завершили 13 февраля, в субботу, 14 февраля продолжают убирать, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края.

В сообщении указано, что новых выбросов за неделю с 6 по 13 февраля не было.

Блогер Юрий Озаровский сообщил сегодня, что купил 10 мешков для сбора старого мазута в районе реки Можепсин.

"Твоя уборка как иголочка в стоге сена, к сожалению", - написал в частности spb.

"Это самый проблемный оставшийся участок, и после него будет уже гораздо чище", - ответил блогер.

Волонтеры штаба "Сети, сито, лопата" также сообщили о застарелых кусках мазута. "Южный ветер обнажил работку для всех нас. Район технополиса «Эра» и Джемете", - сообщили они, призвав желающих присоединиться к уборке 15 февраля.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.