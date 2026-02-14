×

10:09, 14 февраля 2026

Многодетная семья из Туапсе сочла формальной проверку по своей жалобе в прокуратуру

Татьяна Пименова. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Татьяной Пименовой.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья многодетных супругов из Туапсе получила из прокуратуры ответ на жалобу в связи с отказами обеспечить их дочь положенным детским питанием. Проверка проведена формально, а проблема  помощи от государства не решена, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", вместо положенных 78 банок бесплатного детского питания дочь супругов Сергея Карташова и Татьяны Пименовой получила только 39. Прокуратура, куда обратились родители, не увидела нарушений в ситуации. "Вы с заявлением о продлении предоставления специализированных продуктов детского питания не обращались", - пояснила супругам 12 января начальник отдела прокуратуры Кубани по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи И.Климинченко. При этом управление соцзащиты заверило супругов, что "период предоставления специализированных продуктов питания будет продлён в беззаявительном порядке".

Многодетная семья Татьяны Пименовой и Сергея Карташова из Туапсе столкнулась с перебоями в обеспечением специализированным детским питанием для новорожденной дочери. По словам родителей, несмотря на своевременное оформление документов и медицинские показания, ребенок в течение нескольких месяцев не получал положенное питание.

13 февраля семья Сергея Карташова и Татьяны Пименовой получила ответ на жалобу на "отписку" Климинченко. Они рассчитывали, что жалобу рассмотрит вышестоящий прокурор, но новый ответ подписан той же Ириной Климинченко.

"В порядке межведомственного электронного взаимодействия в орган социальной защиты населения своевременно не поступили сведения о продлении […] выплаты единого пособия, а следовательно, отсутствовали основания для предоставления Вашему ребенку специализированных продуктов детского питания за май 2025 года. […] Факты непредоставления Вашему ребенку в полном объеме специализированных продуктов детского питания за шесть первых месяцев жизни будут включены прокуратурой края в обобщенное представление в министерство труда и социального развития Краснодарского края", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Формально жалоба рассматривается, но независимой проверки нет

Позиция чиновников возмутила родителей. "Мы получили ответ на нашу жалобу от того же лица. Формально жалоба рассматривается, но независимой проверки нет. Как один человек может судить сам себя? Ребенок при этом лишен положенной помощи", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Карташов.

"Во втором ответе Ирина Климинченко указывает: "Единое пособие назначено с 1 мая 2025 года", - значит, право на помощь было? Но смесь за май нам не дали, потому что "не поступили сведения". Почему ребенок должен зависеть от того, как между собой обмениваются ведомства?" - сказала Татьяна Пименова корреспонденту "Кавказского узла".

Смесь нужна вовремя, а не через три месяца. За это время ребенок вырос

Она отметила, что к августу 2025 года, когда после вмешательства межрайонной прокуратуры им дали "дополнительное питание", значительная часть шестимесячного периода уже прошла. "Смесь нужна вовремя, а не через три месяца. За это время ребенок вырос без положенных банок", - посетовала женщина.

Родители девочки "уже полгода переписываются из-за банок детской смеси", констатировала Пименова. "Государственная система защиты прав детей должна работать быстрее, чем растет младенец", - сказала она.

"История 39 недополученных банок превратилась в спор о принципах: должны ли межведомственные формальности и бюрократическая волокита перевешивать гарантии социальной поддержки для новорожденных и кто отвечает за то, что помощь приходит вовремя?" - добавил Сергей Карташов.

Юрист указала на допущенные чиновниками нарушения

Когда чиновник рассматривает жалобу на свой собственный ответ, нарушается принцип независимой проверки и право граждан на эффективное обжалование, прокомментировала ситуацию независимый юрист Елена Павлова.

"Это серьёзное процессуальное нарушение. То есть прокуроры, которые должны следить за исполнением законов, сами [допускают нарушения]", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Технические сбои между ведомствами не могут лишать ребенка гарантированной помощи

Она отметила, что сбой коммуникации между ведомствами не должен влиять на оказание поддержки семье. "Если пособие назначено задним числом, право на него существовало с даты назначения. Соответственно меры социальной поддержки, зависящие от факта получения пособия, должны предоставляться за тот же период. Технические сбои между ведомствами не могут лишать ребенка гарантированной помощи. Компенсация "потом" не восполняет утраченного времени - меры поддержки для новорожденного должны быть своевременными и адресными", - сказала Елена Павлова.

Напомним, младшая дочь супругов родилась в 2025 году. При низком доходе семьи детям в течение первых шести месяцев жизни гарантировано в Краснодарском крае бесплатное специализированное питание. Им полагается 78 банок детского питания, каждая из которых стоит около 500 рублей. Однако, по словам Карташова и Пименовой, их новорожденной дочери недодали 39 банок детского питания. Им пришлось влезть в долги на 20 тысяч рублей, чтобы кормить ребенка в течение трех месяцев, пока они добивались права на получение питания, назначенного управлением соцзащиты Туапсинского района в феврале 2025 года.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

